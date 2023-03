Spotify recebe novo design semelhante ao Instagram com recurso de rolagem vertical

O Spotify está reformulando a tela inicial principal de seu aplicativo com um novo design que visa simplificar a descoberta de novos conteúdos de áudio e vídeo pelos usuários. O redesenho enfatiza os visuais e a rolagem vertical, transformando a exibição estática das capas dos álbuns em um feed dinâmico que lembra os formatos populares do TikTok e do Instagram.

De acordo com a empresa, os novos feeds visuais fornecerão “descobertas mais profundas e conexões mais significativas entre artistas e fãs”.

Spotify também anunciou que ultrapassou 500 milhões de ouvintes ativos mensais. Em seu relatório anual de royalties musicais, o Spotify revelou que o número de artistas que ganham mais de US$ 1 milhão e aqueles que geram mais de US$ 10.000 dobrou nos últimos cinco anos.

A seção Podcasts exibirá trechos de áudio e visual de um programa recomendado, com a opção de continuar de onde a visualização parou, enquanto o feed do Audiobook funcionará de maneira semelhante.

A ferramenta Enhance foi renomeada para Smart Shuffle e agora adicionará sugestões a listas de reprodução “que combinam perfeitamente com a vibe” e misturam a ordem.

Além disso, o Spotify adicionará um recurso de reprodução automática para podcasts, dando aos usuários a capacidade de reproduzir automaticamente “outro episódio relevante” com base no que estão ouvindo.

Os usuários nos EUA e no Canadá também poderão usar o recurso AI DJ do Spotify na guia Música, permitindo que eles visualizem até cinco músicas diferentes de um álbum ou lista de reprodução tocando nos cartões.

Ao contrário dos primeiros testes, a empresa não adicionou um quarto botão à barra de navegação do aplicativo para os novos feeds visuais.

O Spotify disse que alguns dos novos recursos estarão disponíveis imediatamente, enquanto outros serão lançados nos próximos meses. O lançamento do novo design da seção Home faz parte dos esforços contínuos do Spotify para aprimorar a experiência do usuário e oferecer uma gama mais ampla de conteúdo aos ouvintes.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário