Stanley Wilson Jr .: A família do ex-jogador da NFL diz que ele foi espancado pela polícia antes de sua morte

StanleyWilson Jr. morreu no mês passado aos 40 anos no Metropolitan State Hospital, no condado de Los Angeles, após uma longa história de problemas de saúde mental, ele havia sido preso recentemente por acusações de vandalismo.

Agora, sua família está alegando que os policiais o espancaram antes de sua morte, o que significa que eles não concordam com as alegações de que ele simplesmente desmaiou e morreu enquanto estava sob custódia policial.

Família de Stanley Wilson diz que há evidências

A família de Stanley Wilson Jr., por meio de seu advogado, John Carpenter, expressou que tem evidências de que as fotos de seu corpo mostram que ele foi vítima de força excessiva antes de sua morte repentina em um hospital psiquiátrico no mês passado.

Eles entraram com ações contra o condado de Los Angeles e estão pedindo US$ 45 milhões para reparar os danos.

“O condado deturpou grosseiramente a causa e as circunstâncias da morte de Stanley Wilson Jr.”, expressou Carpenter nos autos do tribunal.