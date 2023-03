A Stefanini é um ecossistema de inovação presente no mercado brasileiro há cerca de 3 décadas. Estamos tratando uma empresa inovadora, que vem crescendo e se desenvolvendo dia após dias e busca por novos profissionais para complementar o sucesso de sua jornada. Diante disso, novas vagas foram abertas pelo Brasil. Veja, a seguir.

Stefanini oferece novos EMPREGOS pelo país

A Stefanini é guiada por sete pilares, como: fazer a diferença, inovar com cliente, ter humildade em aprender, acreditar e respeitar as pessoas, ser ético, agir como empreendedor e liderar. Através disso, atualmente a companhia marca presença em mais de 40 países e atuam com cerca de 30 mil funcionários.

A companhia oferece a todos os seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho, vários benefícios e um ambiente de desenvolvimento e crescimento profissional. Confira.

Técn. de Suporte – Ribeirão das Neves/MG;







Especialis. de Sistema – Remoto e São Paulo;







Líder Técn. de Redes – São Paulo;







Coord. de Suporte – Brasília/DF;







Técn. Telecom Júnior – Rio de Janeiro;







Geren. de Projetos Sr – Remoto;







Supervis. de Mídia – Remoto e Porto Alegre/RS;







Gest. de Projetos – São Paulo;







Consult. Funcional Sênior – Salvador/BA;







Supervis. de Atendimento – Brasília/DF;







Estagiário Administrativo – Remoto e Sorocaba/SP;







Desenvolved. de Programação Sr – Remoto.







Secretár. Executiva – São Paulo;







Exec. de Negócios – Minas Gerais.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em se inscrever nas vagas abertas, basta seguir as orientações mencionadas no site 123 empregos e enviar um currículo para análise.

