Steph Curry perfura alguém bem no rosto com um tiro de túnel em toda a quadra

Golden State Warriors guarda Stephen Curry acidentalmente acertou alguém bem na cabeça com um de seus tiros de túnel de quadra cheia de marca registrada no sábado no Chase Center antes da partida contra o Milwaukee Bucks.

Curry, 34, não foi imediatamente até o homem que foi atingido e não está claro se ele sabe o que fez.

Stephen Curry espera retornar logo após o intervalo do NBA All-StarLAPRESSE

O homem atingido não foi derrubado, mas estava visivelmente ferido, embora as reações das pessoas ao seu redor fizessem parecer que a situação não era tão grave.

Seja qual for o caso, ser atingido pela tentativa mais profunda de Curry deve doer muito, mas será uma excelente história.

Bucks, que estão sem Giannis Antetokounmpoprocurará continuar seu domínio sobre o NBA esta estação.

A história de Steph Curry de bater em pessoas

Curry acertar o homem foi um acidente que quase nunca acontece, apesar de ele dar aquele tiro de forma consistente.

As pessoas que estão chateadas com ele devem entender que todos na quadra entendem a possibilidade de serem atingidos por uma bola.

Curry, no entanto, tem um histórico de bater nas pessoas ao seu redor com objetos inanimados.

Certa vez, ele jogou o protetor bucal nas arquibancadas durante o Finais da NBA de 2016 e atingiu um torcedor, forçando os oficiais a expulsá-lo pela primeira vez em sua carreira.