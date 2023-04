Stephen Jones dos Cowboys: “Não queríamos insultar Zeke Elliott”, então eles deixaram outras equipes fazerem isso

Tele Dallas Cowboys fez uma bagunça Ezequiel Elliotcontrato original de, pagando muito dinheiro e incluindo garantias que impossibilitaram a mudança dele. No entanto, de acordo com Stephen Jonesa equipe pode ter gerenciado sua saída com perfeição.

A equipe não ofereceu Elliot um contrato reduzido antes de cortá-lo por um motivo específico, como jones explica: “A última coisa que queremos fazer é fazer algo que seja um insulto a um jogador, a um grande jogador, como Zeke, que foi um dos melhores jogadores a vestir um uniforme do Cowboys. Há sensibilidades quando você começa em fazer ofertas.”

Essencialmente, o vaqueiros permitiram que outras equipes fizessem o insulto por eles. Ninguém foi ligado com credibilidade a Elliott e, na semana passada, a ESPN informou que o Jets, Bengals e Eagles tinham feito ofertas Elliott, eles não fizeram, e eles não fizeram.

Portanto, Elliot pode acabar levando o que quer que seja vaqueiros oferta, que ele pode ter considerado um insulto quando deveria ganhar mais de US$ 10 milhões em 2023.

Elliott não recebeu nenhuma oferta de outras equipes

O plano era para Elliot para aprender seu valor para outras equipes no Scouting Combineentão compare isso com o que o vaqueiros teria oferecido em um negócio reduzido. No entanto, jones diz que às vezes é melhor deixar os jogadores sentirem o mercado.

“Quando você está falando sobre grandes jogadores – e é isso que os torna ótimos: eles pensam muito, não de uma forma egoísta, mas eles se percebem como grandes jogadores e são. Apenas se torna como você faz o negócio funcionar . Sempre se resume a isso, infelizmente.

Se não houver mercado em outro lugar, Elliott aceitaria qualquer oferta dos Cowboys? É possível, mas não é uma certeza. Faltam apenas quatro semanas para o draft, e não está claro se o vaqueiros adicionará um jogador jovem e barato a uma de suas seleções de 2023.

Seria adequado para Elliott retornar aos Cowboys, pois há uma sensação de negócios inacabados para ele em Dallas. No final das contas, seria uma pena se seu negócio com os Cowboys terminasse com ele explodir enquanto jogava como reserva. Como diz Jones: “Sempre se resume a como você faz o negócio funcionar”.