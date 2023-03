Stephen Thompson: Conor McGregor ‘voltando às suas raízes’ antes da luta contra Michael Chandler

Stephen Thompson passou algum tempo com Conor McGregor recentemente e “Wonderboy” acredita que o antigo McGregor – com algum poder adicional – emergirá quando o ex-campeão de duas divisões estiver pronto para retornar.

McGregor está atualmente filmando a próxima temporada de O ultimo lutador e tem a oposição de Michael Chandler como treinador. Os dois acabarão por competir dentro do octógono ainda este ano na primeira luta de McGregor em mais de dois anos desde que sofreu uma grave lesão na perna em uma derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier em julho de 2021 no UFC 264. Mas depois de ver McGregor pessoalmente e ter a chance para trabalhar com ele, Thompson ficou impressionado.

“Para alguém sair de uma lesão como essa, sua mentalidade é como se nem tivesse acontecido”, disse Thompson à Submission Radio. “Ele está voltando às raízes. Ele nunca treinou karatê, mas treinou com muitos caras do karatê e é daí que ele obtém muitos de seus movimentos.

“Não sei se você já viu o tamanho do punho dele, ele tem um punho que parece um melão, tipo que diabos, cara, e não é de admirar que ele derrube as pessoas com aquele soco de desistência. Mas ele está de volta ao seu movimento. Acho que ele ouviu os fãs. Suas duas últimas lutas com Poirier, ele estava com aquela mentalidade de boxeador, ele tem que voltar às suas raízes de movimento, e é isso que veremos de Conor na próxima vez que ele pisar lá.”

Thompson esteve com McGregor muitas vezes no passado, mas um aspecto do que faz de McGregor quem ele é como uma estrela e personalidade é a capacidade de ligar esse botão quando necessário.

Isso prevalecia quando Thompson estava perto de McGregor em Las Vegas. Além disso, o tamanho extra e o músculo que McGregor ganhou foram difíceis de ignorar, mas Thompson diz que ainda tem alguns quilos em “The Notorious”.

“Foi legal”, disse Thompson. “Você vê o Conor lutar e vê tudo o que ele fala nas redes sociais, mas poder ficar com ele o tempo todo, foi legal, cara.

“Nos cruzamos muitas vezes no passado, lutamos nas mesmas cartas, ele faz parte da minha gestão – e provavelmente possui parte da minha gestão, eu acho – então nos cruzávamos o tempo todo. Mas poder ficar com ele a semana inteira, foi legal. É engraçado como ele pode ligá-lo. Ele sabe quando uma câmera está sobre ele. Por alguma razão, é como um superpoder… ele se transforma naquela persona do Conor. Ele é um showman com certeza.

“Ele parece maior do que eu [in the picture that appeared on social media], mas na verdade sou maior que ele”, continua Thompson. “Ele tem cerca de 185, talvez 180, eu tenho cerca de 195 – o mais pesado que já estive em algum tempo, na verdade – mas ele sabe como avançar e parecer maior. É muito legal de assistir.”