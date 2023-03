Steven Spielberg acredita que há vida em outros planetas: acho que algo está acontecendo

EUSe existe um filme que nos convida a pensar sobre a relação entre alienígenas e humanos e a possibilidade de sua existência, é ‘ET’.

Este filme que definiu uma era foi feito por Steven Spielbergque é um apaixonado entusiasta do tema da vida além do planeta Terra, já que também dirigiu o filme ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’.

Na verdade, muito da cultura extraterrestre de nosso mundo se deve ao cineasta.

Apesar do fato de que esses filmes foram feitos há muitos anos, Spielberg acredita firmemente que há vida em outros planetas e deixou isso claro durante sua visita ao ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

“Acho que é matematicamente impossível que sejamos a única espécie de inteligência no cosmos” Spielberg contado colbert.

“Não acredito que estejamos sozinhos no universo.

“Eu nunca vi um OVNI, gostaria de ter visto! Nunca vi nada que não possa explicar. Mas acredito em certas pessoas que viram coisas que não podem explicar.”

Avistamentos recentes de OVNIs intrigaram Spielberg

Com muitos avistamentos recentes de aparentes OVNIs ocorrendo nos Estados Unidos da América, após o fenômeno do balão espião que ocorreu em fevereiro, Spielberg acredita que há pessoas dentro do governo que estão escondendo alguma coisa.

“Acho que o que está acontecendo recentemente é fascinante, absolutamente fascinante”, continuou ele.

“Acho que com o sigilo que envolve todos esses avistamentos e a falta de transparência até que a Lei de Liberdade de Informação obrigue que certos materiais sejam divulgados publicamente.

“Acho que há algo acontecendo que simplesmente precisa de uma devida diligência extraordinária.”