Stipe Miocic reage à vitória de Jon Jones no UFC 285: ‘Vou dar uma surra nessa bunda’

Stipe Miocic estava na primeira fila para testemunhar Jon Jones se tornar o novo campeão dos pesos pesados ​​no evento principal do UFC 285, mas sua maior preocupação era conseguir sua própria chance pelo título.

Já garantido para obter a primeira chance em Jones no final deste ano, o nativo de Cleveland, agora com 40 anos, não parecia muito impressionado com o que testemunhou na noite de sábado, embora tenha admitido que a maneira como a luta se desenrolou o surpreendeu.

“Sinceramente, pensei que fosse uma decisão”, disse Miocic durante o show pós-luta do UFC 285. “Eu não sabia como Jon era, ele tirou três anos de folga, mas tiro o chapéu para ele. Você vê algumas coisas, vou guardá-las para mim, mas definitivamente vejo algumas coisas [I can use].

“É uma luta, ele venceu, bom para ele. Tiro o chapéu, mas infelizmente ele tem que lutar comigo em julho.”

Miocic esperava ansiosamente pela oportunidade de disputar o ouro dos pesos pesados ​​novamente, depois de perder o cinturão para Francis Ngannou em março de 2021.

Ele inicialmente tentou uma revanche imediata após dividir duas lutas com Ngannou, mas seu desejo não foi atendido. Agora, depois de dois anos afastado, Miocic está pronto para voltar com o presidente do UFC, Dana White, prometendo a ele a primeira chance contra Jones agora que é campeão.

Embora não tenha conseguido muito material para trabalhar, considerando que Jones precisou de pouco mais de dois minutos para despachar Gane por finalização, Miocic ainda parece confiante de que terá muitas surpresas reservadas quando pisar no octógono novamente.

“Ele é um menino grande”, disse Miocic sobre Jones. “Ele tem 6 pés-4, 247 [pounds] ou algo assim. Eu sou maior do que isso. Somos todos garotos crescidos no peso-pesado. Na verdade, eu peso mais do que os dois agora. Na verdade, eu peso 253 [pounds] então é legal.

“Eu acho que muitas coisas [about the fight]. Apenas algo que ele nunca viu antes. Eu sei que é clichê e todo mundo diz isso, mas honestamente essa é a verdade.”

Como ele disse anteriormente, Miocic esperava ter a oportunidade de dar as boas-vindas a Jones no peso pesado, mas o UFC optou por dar a luta a Gane.

Isso atrasou os planos de Miocic de voltar à ação, mas ele promete que o camp de treinamento já começou, já que ele visa um confronto contra Jones no UFC 290 marcado para 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas.

“Nada vai mudar”, disse Miocic. “Vou treinar pra caramba e vou bater naquele traseiro. Sim, 100 por cento sem perguntas [I want July]. Eu queria essa luta em março, só não deu certo. Deram para Ciryl mas infelizmente vou esperar até julho, tudo bem.

“Você verá em julho. Você vai ver qual é a diferença, vou te contar agora mesmo.”

Por mais que Miocic queira julho, White ainda não estava pronto para se comprometer a marcar a luta naquela data, embora fizesse sentido para um dos card mais importantes em 2023. A Semana Internacional da Luta é tradicionalmente um grande foco para o UFC cada ano, então Jones vs. Miocic certamente se qualificaria como um grande evento principal para aquele card.

Acrescente a isso, Conor McGregor deve retornar contra Michael Chandler, mas essa luta não acontecerá até depois O lutador final 31 termina de ir ao ar em agosto. Isso daria a Jones e Miocic a chance de ganhar os holofotes em julho, com o título dos pesos pesados ​​em disputa.