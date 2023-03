Stipe Miocic responde ao jab ‘bombeiro’ de Jon Jones: todo mundo fala até ‘eles estão em um mundo de dor’

Stipe Miocic sempre se orgulhou de seu trabalho como bombeiro e não deixa que algumas piadas de Jon Jones o desviem.

Jones fez um retorno triunfante às competições no UFC 285, finalizando rapidamente Ciryl Gane para conquistar o título vago dos pesos pesados. Durante a semana da luta, Miocic e o presidente do UFC, Dana White, disseram que Miocic – o recordista de mais bem-sucedidas defesas consecutivas do título peso-pesado do UFC (3) – desafiaria o vencedor do evento principal do último sábado.

Um confronto entre Jones e Miocic está em andamento, e Jones usou parte de sua coletiva de imprensa pós-luta para brincar que Miocic pode querer “tirar uma folga de ser bombeiro agora” para se preparar melhor para a luta.

Miocic respondeu ao jab no A Hora do MMA na segunda-feira.

“Acho que todo mundo tenta dizer isso e percebe que está em um mundo de dor quando não está acontecendo do jeito que eles querem”, disse Miocic. “Não sei se ele sabe disso, mas eu fui bombeiro o tempo todo na minha carreira no UFC. Mas seja o que for, isso não é da minha conta. Eu realmente não me importo.

Miocic atualmente trabalha como bombeiro paramédico em meio período em seu estado natal, Ohio, algo que ele fez na maior parte de seus 12 anos no UFC. O trabalho não parece atrapalhar sua carreira de lutador de maneira significativa, já que ele compilou um recorde de 14 vitórias e 4 vitórias no UFC, com quatro defesas bem-sucedidas do título dos pesos pesados ​​em dois reinados.

Embora Miocic espere lutar pelo título novamente no UFC 290 em 8 de julho para encerrar a Semana Internacional da Luta do UFC em Las Vegas, ele não tinha certeza se seria contra Jones ou Gane.

“Achei que fosse com a Ciryl no começo da semana, mas quanto mais eu falava sobre isso com outras pessoas, mais eu pensava sobre isso, achava que era mais equilibrado”, disse Miocic. “Eu apenas disse que se Ciryl o mantiver em pé, ele o despedaça, ele o dia todo. Ainda vai ser uma grande luta, mas acho que se o Jon usar o wrestling vai ser uma longa noite para o Ciryl. Eu não estava pronto para isso. Eu pensei que seria uma grande guerra por cinco rodadas, mas eu estava definitivamente errado. Bom para Jon.

A data de 8 de julho não está definida (pós-luta, White disse que a data está em jogo, mas ainda não confirmada), mas Miocic está se preparando para outra chance pelo cinturão, seja no verão ou no final deste ano . Sua próxima luta será a primeira desde março de 2021, quando perdeu o título para Francis Ngannou no UFC 260.

Apesar da longa pausa, Miocic está confiante de que será ele quem dará a Jones sua primeira derrota verdadeira.

“Vou vencer, não há dúvida”, disse Miocic. “Não há dúvida.”

“Eu sei que [he’s never lost,]”Miocic acrescentou. “É uma pena que ele vai perder. Ele está indo [to have] um grande.’ Não vou imaginar, vai acontecer.”