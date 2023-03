Strata Engenharia CONTRATA de forma presencial e remota

A Strata, empresa de engenharia consultiva especializada em infraestrutura de transportes, com atuação também nos mercados de mineração, energia e saneamento, está atrás de colaboradores para compor seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Marketing – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Administrativo/ Recepção – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia PCD – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Operação /Motorista – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Bauru – SP – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Estrela d’Oeste – SP – Efetivo;

Auxiliar Técnico – GO – São Simão – GO – Efetivo;

Auxiliar Técnico PCD – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Auxiliar Técnico – PR – Rio Negro – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG – Banco de talentos;

Estágio em Administração – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estágio em Engenharia – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Fiscal de Campo – São Simão – GO – Efetivo;

Fiscal de Campo – PR – Rio Negro – PR – Efetivo;

Fiscal de Campo – São Paulo – SP.

Mais sobre a Strata e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Strata, é válido frisar que, tendo uma forte atuação nacional, realizando uma ampla gama de serviços de engenharia consultiva, sendo eles rodoviário, aeroportuário, ferroviário e viário. Reconhecida por oferecer soluções inteligentes e arrojadas para os setores.

Desde 1990, a empresa é reconhecida por desenvolver projetos e assessorias que apresentam índices de qualidade com padrão internacional, resultado da implantação de metodologias próprias, do treinamento especializado de seus colaboradores e do investimento em pesquisa e tecnologias avançadas.

