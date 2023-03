Stroll machucou as duas mãos e manca de uma perna após acidente de bicicleta

Passeio de Lança perdeu a sessão de testes de pré-temporada da semana passada depois de sofrer ferimentos leves após um acidente de bicicleta. O piloto da Aston Martin vai correr no Bahrein depois de passar nos testes físicos da FIA.

No entanto, ele está mancando da perna direita e foi flagrado com bandagens em volta dos polegares de ambas as mãos após passar por uma cirurgia no pulso por Dr Xavier Mir Em Barcelona.

Nem a equipe nem o piloto forneceram mais detalhes antes dos treinos livres 1 e 2 de sábado em Sakhir.

“Caí da bicicleta e quebrei os pulsos” Passeio disse aos repórteres.

“Fiz uma cirurgia no pulso direito, é apenas um pequeno procedimento e foi apenas fisioterapia e reabilitação para me trazer aqui.

“Era um assunto privado. Havia muita coisa acontecendo.

“Eu estava indo para a cirurgia, lidando com a reabilitação, não tinha uma resposta clara de quanto tempo levaria para me recuperar.

“Eu estava completamente focado e motivado para chegar aqui no Bahrein.”

Alonso admite que dirigiu ferido em 2022

Fernando Alonso também revelou que correu algumas corridas no ano passado, apesar de ter sofrido lesões depois de perder o controle de seu Alpine no Grande Prêmio da Austrália de 2022.

“No meu caso, sim, quebrei alguns ossos nas duas mãos no ano passado, então até agosto não estava totalmente recuperado e sentia algumas dores, mas adoramos dirigir”, observou.

“Já é uma notícia muito boa que [Stroll] está aqui e ele vai tentar – isso mostra seu desejo de vencer e motivação para vencer. Lutando por qualquer posição que possamos alcançar neste fim de semana, ele está aqui e pronto para tentar, então é um bom sinal”.