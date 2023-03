Sua carteira está vencida? Cuidado, o prazo para renovação da CNH está acabando

O uso da CNH vencida pode ocasionar algumas situações indesejáveis. Porém, é possível tornar seu documento regular. Para isso, veja todas as informações que foram selecionadas neste artigo.

Além de entender sobre os prazos para renovação da CNH, você ficará por dentro do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação via DETRAN. Por isso, acompanhe tudo a seguir.

O que é a CNH?

Conhecida como CNH, a carteira nacional de habilitação é uma concessão, para que pessoas a obtenham, sejam devidamente habilitadas mediante aos processos estabelecidos possam dirigir.

Assim, existem algumas categorias que permitem diferentes utilizações na direção de veículos. Desse modo, a CNH na categoria A permite que pessoas que a possuam, possam dirigir motocicletas, triciclos e também motonetas.

Enquanto, a categoria B permite a condução de veículos como carros, picapes e até mesmo as vans.

Desse modo, os motoristas de caminhões, sejam eles de carga ou não, entram na categoria C. Na sequência, a categoria D, incluem micro-ônibus, ônibus com passageiros e outros veículos que transportem passageiros.

Por último, para quem deseja ter a possibilidade de dirigir todos os veículos acima mencionados, existe a chance de retirar a sua carteira nacional de habilitação E, que abrange todos eles.

Entenda como obter uma CNH

O processo de retirada da sua CNH vai depender diretamente de qual categoria você quer realizar.

Inicialmente, você deve ingressar numa autoescola e pagar taxas referentes aos exames psicotécnicos e também médico. Após isso, deve realizá-los e aguardar a aprovação para dar início às aulas teóricas.

Após a conclusão de todas as horas de aulas teóricas e práticas, o estudante deve realizar uma prova. Para obter a aprovação, é preciso acertar uma quantidade mínima. Se ele reprovar, pode fazer a prova novamente após um determinado prazo.

Posterior a isso, com a sua aprovação em mãos, as aulas práticas começarão para preparar o aluno para o exame prático veicular.

Somente após a aprovação, que será concedida CNH com a especificidade de permissão para dirigir. Aqui, terá uma licença no prazo de 1 ano. Nesse sentido, o recém-habilitado não pode cometer multas graves, ou terá a carteira cassada.

Com o prazo finalizado, será necessário emitir uma nova CNH. Então, desta vez, será a versão definitiva. Dessa forma, o motorista deve se dirigir ao Detran do estado para realizar a renovação de acordo com o prazo da legislação vigente.

Sobre o processo e prazos de renovação de CNH

O Detran é um órgão que regula diversas ações, não só do trânsito, como também dos condutores e uma dessas ações é a CNH.

Porém, cada Detran obedece as leis do estado vigente. Por isso, em algumas situações, os prazos podem variar de um para outro.

Dependendo do local, o ideal é dar início ao processo de renovação online pelo próprio site do Detran.

Além disso, a depender do período será necessário realizar um novo exame médico para verificar as suas capacidades.

Logo, caso você seja um motorista de aplicativo ou faça isso de maneira profissional, também deverá passar pela etapa do psicotécnico.

Toda CNH possui uma validade. Desde o ano de 2022, a validade para CNH dos motoristas que possuem menos de 50 anos é de 10 anos.

Porém, esse número cai para metade, quando os condutores possuem idade entre 50 anos a 69 anos. Ou seja, 5 anos.

Portanto, para os condutores habilitados acima de 70 anos, eles devem passar pelo processo de renovação a cada 3 anos.

Como realizar a renovação

Se a sua CNH está vencida desde 2022, os que tiveram o vencimento a partir de junho do ano passado, podem regularizar o seu documento até o último dia de fevereiro de 2023.

Quem teve sua carteira vencida em julho do ano anterior pode renovar até o último dia de março de 2023. Para os que tiveram a sua CNH vencida em agosto de 2022 podem renovar até o último dia do mês de abril.

Dando continuidade, os condutores que tem a Carteira Nacional de Habilitação com vencimento para setembro do ano 2022, podem obter a renovação até 31/05/2023.

O prazo para renovação até o dia 30/06/2023 será para quem teve a sua CNH vencida em outubro de 2022.

Caso seu documento venceu em novembro de 2022 ou dezembro de 2022, deve fazer a renovação até o dia 31/07/2023 e 31/08/2023, respectivamente.

Sendo assim, mediante essas informações que foram selecionadas acima será possível visualizar os prazos e não perde-los.

Em caso de dúvidas maiores, entre em contato com o Detran na sua região para analisar os prazos e verificar como proceder com a renovação.