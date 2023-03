Suge Knight planeja contar a história da vida por meio de uma série biográfica como ‘BMF’

Co-fundador da Incarcerated Death Row Records Cavaleiro Marion “Suge” pretende transformar sua história de vida cheia de drama em uma série de TV que vai ainda mais fundo em sua infame linha do tempo do que qualquer coisa que o público já conheça.

Suge, que está cumprindo uma sentença de 28 anos de prisão em 2015 matando de Terry Carter tem muito tempo para supervisionar o projeto atrás das grades e nos disseram que ele é muito prático no processo de seleção de um diretor e atores … especialmente quando se trata do Tupac Shakur papéis.

Nossas fontes dizem que Suge está colocando as habilidades de atuação acima da semelhança na tela para quem interpreta ‘Pac, e eles também precisam capturar os maneirismos e o estilo do ícone.

Os tempos mudaram dez vezes desde que Suge foi embora… Snoop Dogg desde então adquiriu os direitos do catálogo da Death Row e distribuído a música em uma iniciativa de US$ 1 bilhão com Larry Jackson — dar dr. Dre deu uma festa para comemorar os 30 anos do lançamento de seu clássico “Chronic”.