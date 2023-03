Sumaúma Park Shopping CONTRATA na região Norte!

O Sumaúma Park Shopping, local que faz parte Grupo DB, que representa a maior rede varejista de hipermercados e supermercados da região Norte do Brasil, está atrás de novos colaboradores para compor o seu time na cidade de Manaus. Dito isso, antes de falar mais sobre o Sumaúma, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Financeiro – Manaus – AM – Norte – Efetivo;

Assistente de Operações – Manaus – AM – Efetivo;

Banco de Talentos – Manaus – AM – Banco de talentos.

Mais sobre o Sumaúma Park Shopping e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Sumaúma Park Shopping, é válido frisar que, planejado e construído por quem conhece a realidade da cidade, foi criado com o objetivo de oferecer aos moradores e frequentadores da região mais populosa de Manaus, um centro de compras com serviços de qualidade, entretenimento, lazer, conforto e, tudo isso, aliado a segurança. São 137.703,37m² de área total construída, além de 45.550 m² de área locável, 2.353 vagas de estacionamento com acessos diferenciados.

Além disso, o Sumaúma Park Shopping possui mais de 200 lojas dos mais diversos segmentos, sendo nove lojas âncoras de grande visibilidade e aceitação do público. Os espaços de entretenimento contam com uma praça de alimentação moderna arquitetava com vitrais que proporcionam ao consumidor uma vista privilegiada da unidade de conservação. Um parque de diversões e boliche também fazem parte do contexto.

Por fim, para completar o mix de serviços, o shopping dispõe de oito salas de cinema da rede UCI (United Cinemas Internacional). Quanto à acessibilidade, o local possui elevadores e rampas de acesso.

