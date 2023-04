Supera está EM BUSCA de profissionais pelo Brasil

A Supera, joint venture criada pelos laboratórios nacionais Cristália e Eurofarma, se destaca pela sinergia entre a capacidade de inovação e a presença no consultório médico, está atrás de novos colaboradores em solo brasileiro. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais, confira agora mesmo a lista de cargos abertos:

Assistente de Televendas (PCD) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência – São Paulo – SP;

Estágio em Garantia da Qualidade – São Paulo – SP – Estágio;

Propagandista Vendedor Júnior (Barra do Piraí – RJ) – Efetivo;

Propagandista Vendedor Júnior – Cuiabá – MT – Efetivo;

Propagandista Vendedor Júnior – Curitiba – Paraná – Efetivo;

Propagandista Vendedor – Fortaleza – CE – Efetivo;

Propagandista Vendedor – Jacobina – BA- Efetivo;

Propagandista Vendedor – Uberlândia – MG – Minas Gerais – Efetivo.

Mais sobre a Supera e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Supera, é importante destacar que, inédita no mercado nacional, conta com uma gestão compartilhada de foco na promoção e comercialização de medicamentos estabelecidos, referência e inovadores.

Além disso, a Supera pretende se manter entre as 10 maiores empresas do mercado farmacêutico nacional, por meio da propaganda de mais de 60 marcas de medicamentos e de seus mais de 800 colaboradores.

Por fim, seu modelo de atração e de seleção de talentos prioriza a contratação de talentos que tenham o objetivo de crescer profissionalmente ao lado da Supera. Isto é, busca perfis de pessoas que demonstrem interesse em fazer parte da construção da história da empresa.

