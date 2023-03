Surpresa total, Brasileiros com familiares falecidos recebem ÓTIMA NOTÍCIA

O Banco Central (BC) liberou os saques dos valores esquecidos em bancos e financeiras. A novidade da vez é que os herdeiros de familiares falecidos também podem consultar e sacar o dinheiro disponível.

Neste caso, o saque deve ser feito diretamente com as instituições financeiras. De acordo com a autoridade monetária, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm um total de R$ 6 bilhões a serem resgatados.

Como sacar o dinheiro esquecido de familiares falecidos?

O saque de familiares falecidos pode ser realizado por herdeiros, testamentários, inventariante ou representante legal. Veja o passo a passo:

No site, clique em “Sistema de Valores a Receber”; Preencha as informações com os dados da pessoa falecida; Caso seja confirmado que há valores a serem resgatados, faça o login no gov.br com dados do representante; Toque em “Valores de pessoas falecidas”; Aceite o Termo de Responsabilidade e clique em “Confirmar”; Informe o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

No que se refere a solicitação dos valores, deve ser feita diretamente com as instituições financeiras, mediante a comprovação que existe dinheiro esquecido.

O prazo para a liberação é de até 12 dias úteis caso a pessoa tenha registrado uma chave Pix. Para as situações em que a retirada foi negociada diretamente com os bancos, não há um prazo determinado.

Fontes de renda dos Valores a Receber

Novas fontes de recursos foram incluídas nesta etapa, sendo elas de:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que passaram por cobrança de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Distribuição dos Valores a Receber

A maioria dos cidadãos poderá resgatar até R$ 10, mas muitos têm direito a quantias bem maiores. Confira:

De R$ 0 a R$ 10 : 29.282.110 contas;

: 29.282.110 contas; De R$ 10,01 a R$ 100 : 12.195.837 contas;

: 12.195.837 contas; De R$ 100,01 a R$ 1.000 : 4.694.862 contas;

: 4.694.862 contas; Acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas.

Por fim, vale ressaltar que o único meio de consulta ao sistema é pelo site do BC. Sendo assim, fique atento para não cair em golpes alerta relacionados ao serviço por meio de mensagens de WhatsApp e SMS.