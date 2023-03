Surpresa total, GRANDE PRESENTE inesperado para quem tem ESTA moeda de R$1 na carteira

Todos sabem que a moeda de R$ 1, integrante do dinheiro atualmente em circulação no território nacional, é bastante comum entre os brasileiros.

No entanto, algumas unidades são consideradas valiosas por serem raras, especialmente quando se trata do interesse de colecionadores que admiram este tipo de item.

Por conta disso é que uma “espécie” assim é comumente encontrada nos leilões, acervos particulares ou até mesmo na sua casa.

É importante saber que existem unidades do nosso dinheiro que chegam a valer cerca de milhares de reais.

Por exemplo, a moeda de R$ 1, que foi produzida no ano de 1998, alcança o montante de aproximadamente R$ 10 mil.

O item tem uma característica bem rara, o que a faz valer uma grana boa. Veja qual é essa característica na matéria de hoje do Notícias Concursos.

Leia mais: Possui ESTA moeda de 1 real? Ela pode VALER ATÉ R$ 10 mil se você realizar a troca; veja como

O que torna a moeda de R$ 1 tão valiosa?

O que torna o item tão valioso é o fato de ter uma letrinha gravada nele: a letra “P”. Esse “P” fica bem em cima de onde se exibe o valor.

Essa letra adicional teve sua inclusão feita abaixo de onde está escrito “real”.

Por tal razão, a unidade do dinheiro entrou para uma seleta listagem de moedas muito raríssimas.

Em uma escala de raridade, sua classificação é a R5, uma vez que isso significa que falta pouco para ela deixar de existir.

Então, a partir desse momento, o item passará a ser encontrado somente nos mercados numismáticos.

Motivos pelos quais gravaram a letra “P” na moeda

De acordo com informações repassadas pela Casa da Moeda, essa letra “P” gravada na moeda quer dizer “prova”.

Além disso, ela representa que os itens foram os primeiros a passar pelos testes para comprovar a qualidade do cunho e da gravação.

Com tal finalidade, as moedas não podiam se destinar à circulação. Isso significa que tinham que ficar limitadas às instituições internacionais e aos órgãos públicos.

Mesmo assim, algumas unidades passaram a serem vistas entre os cidadãos.

A intenção de criar essas moedas era a manutenção da memória e da história brasileira. No momento, cidadãos que têm esse item podem vendê-los.

Assim, para fazer negócio, quem coleciona moedas fazem geralmente propostas de valores exorbitantes, chegando a R$ 10 mil.

Como saber se a moeda que você tem em casa é rara ou não

Para ter a certeza de que uma ou outra moeda que você tem em casa é valiosa para colecionadores ou não, é importante entender a respeito dos detalhes.

Contudo, quais? Por exemplo, número de série distinto, lugar em que o dinheiro foi fabricado, bem como o tipo de material utilizado para sua criação.

Outra questão que também é muito importante é se a moeda de R$ 1 (ou outra que julgue preciosa) apresenta uma forma diferente de relevo ou erro em suas gravuras.

Vamos ao exemplo prático: as moedas “P”, do ano de 1998, possuem a peculiaridade localizada no seu desenho, tornando-as diferentes das outras.