Surpresas e contratempos no Rolling Loud ’23 com Bieber, Nicki e Travis Scott

Rolling Loud teve um começo um tanto instável neste fim de semana, com apresentações de alguns grandes talentos … incluindo Travis Scottque teve seu set encerrado cedo.

O rapper foi o artista principal no sábado para o festival de música de LA, e enquanto tudo parecia estar indo bem em sua performance … as músicas de fundo do cara começaram a desaparecer enquanto ele estava no meio de CONFIRA de sucesso “Goosebumps”.

Aí, tudo simplesmente parou… e Travis entrou no microfone logo em seguida para dizer que “eles” estavam fazendo ele cortar as coisas mais cedo. Nenhuma outra explicação foi oferecida.

Há rumores de que Travis estava atrasado para seu show, o que pode explicar o limite de tempo estrito – mas, aparentemente, parece que os promotores do Rolling Loud podem não querer que as coisas fiquem muito loucas … a la, Astromundo. É difícil dizer… a torcida da RL não parecia estar em perigo.



De qualquer forma, isso está longe de ser o único problema técnico que aconteceu … outra grande estrela, Nicki Minaj, também teve que lidar com a falta de faixas de apoio e áudio – o que ela também abordou no momento. Francamente, ela estava chateada com isso … chamando o DJ.

Foi muito duro … ela continuou dizendo “mate o DJ” e estava lançando olhares de morte enquanto o cara continuava lutando para tocar a música certa atrás dela. Tão estranho… Lil Wayne – seu antigo mentor – estava bem ao lado dela, pois ele a trouxe como convidada especial.

Nicki não ficou muito satisfeita com a bagunça… e ela parecia levar para o lado pessoal.

Em notícias mais leves (talvez)… Justin Bieber apareceu no Rolling Loud também, o que pegou muita gente de surpresa. Obviamente, a multidão ficou super animada quando ele rolou ao lado de Don Toliver (que estava programado para se apresentar) e ajudou a cantar CONFIRA conjunta “Private Landing”.



Youtube / Rolling Loud

A coisa é, porém … sua aparição aqui vem logo após os Biebs cancelando o resto de sua turnê mundial, sem uma explicação adequada. Você deve se lembrar – JB cancelou as datas da turnê em todo o mundo, incluindo vários países da Europa.

A maioria assume que é por causa dele lutas de saúde – o que o forçou a fazer uma pausa no passado recente – mas desta vez … ele não falou nada sobre isso … apenas meio que jogou a toalha.

Agora, aqui está ele no palco parecendo muito bem… o que pode levantar uma sobrancelha com sua base de fãs. Se ele pode fazer isso… por que não vem na estrada por nós? É interessante com certeza. Justin, enquanto isso, não parecia nem um pouco preocupado com isso … ele estava na zona e relaxando.

Em outro lugar no Rolling Loud … mais artistas subiram ao palco, e quase todo o resto parecia ir muito bem. rappers como Kodak Preto, Tyga, Carrinho Playboi, Lil Baby, Lil Yachty, 2 Chainz e muuuitos outros se apresentaram e, segundo a maioria dos relatos … foi tudo bom em Los Angeles.