Suspeito de ataque de Tekashi 6ix9ine em academia é membro de gangue de Latin Kings, dizem policiais

Um dos homens presos em Tekashi 6ix9ine O espancador da academia é um membro de alto escalão da gangue Latin Kings … pelo menos de acordo com os policiais que o prenderam.

O xerife do condado de Palm Beach diz Rafael Medina Jr. o mais velho dos três homens presos por agredir e roubar Tekashi, é um membro documentado da gangue Latin Kings que, por vários anos, ocupou uma posição de alto escalão dentro da gangue.

O xerife diz que os detetives da unidade de gangues têm evidências de que Medina Jr. é um “Inca” dentro do Capítulo dos Reis Latinos do Condado de Palm Beach … o que significa que ele é o presidente do capítulo.