Sydney Sweeney revela problemas de saúde mental crescendo devido a trollar sobre sua aparência

Tnível de artistas talentosos que iniciaram suas carreiras de ‘Euforia’ da HBO é verdadeiramente notável, mas alguns podem se distrair com a classificação R do programa. As pessoas que não prestam muita atenção à atuação real deste show podem ser facilmente seduzidas pelos muitos rostos e corpos bonitos que o show também tem. Sem dúvida, o maior fenômeno vindo de ‘Euphoria’ foi a atriz Sidney Sweeney, quem joga Cassie Howard no show e exibiu nudez em algumas cenas. As pessoas decidiram manter essas imagens em suas cabeças, ignorando a incrível atuação que ela ofereceu por meio de sua performance. Não estamos falando apenas de uma das atrizes mais impressionantes do mundo, mas também de uma artista incrivelmente habilidosa.

Mas muitas vezes acontece que artistas que são o pacote completo gostam Sweeney, também são as mais assediadas nas redes sociais. No caso de Sweeney, ela foi criticada desde a adolescência devido ao seu desenvolvimento físico precoce. A partir desse momento, Sweeney começou a lutar com problemas de saúde mental que a afetam até hoje. Essas cenas de nudez de ‘Euphoria’ vazaram online e os trolls começaram a marcar seus familiares. Além disso, ela tem sido constantemente trollada por sua aparência nessa série e tem feito esforços para responder a esses trolls. Apesar desse assédio, Sydney Sweeney está extremamente orgulhosa de seu trabalho em ‘Euphoria’. Atualmente, ela estrela outra série de sucesso da HBO chamada ‘White Lotus’.

As lutas de Sydney Sweeney com trolls e valentões

Nas últimas semanas, Sweeney aprendeu a tirar o melhor proveito possível de sua beleza e de suas habilidades fotogênicas. Ela recentemente falou com o The Sun para um perfil e disse o seguinte: “Eu tinha seios antes de outras garotas e me sentia excluída por isso. Tenho seios grandes, sou loira e isso é tudo que tenho. Meus primos não precisam disso . É completamente nojento e injusto. Você tem um personagem que passa pelo escrutínio de ser uma pessoa sexualizada na escola e depois um público que faz a mesma coisa. Eu acho ridículo. Eu sou um artista, eu interpreto personagens. Isso faz eu quero interpretar personagens que irritam mais as pessoas.”