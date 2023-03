Systra Engenharia CONTRATA em SP, MG e PR

A Systra Engenharia, empresa de consultoria e engenharia, líder global em mobilidade e infraestruturas de transporte, está em busca de novos colaboradores em três estados brasileiros. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Analista de Engenharia (Estruturas – Projeto Internacional) – Efetivo;

Arquiteto(a) Sênior – Pessoa jurídica;

Assistente Técnico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Desenhista de Drenagem – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro(a) de Estruturas – Belo Horizonte – MG – Pessoa jurídica;

Engenheiro(a) de Estruturas – Especialista em Pontes e Viadutos – Efetivo;

Engenheiro(a) de Geometria/Terraplenagem – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio em Engenharia – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Engenharia Elétrica – Estágio;

Estágio em Engenharia – Planejamento de Transportes – Belo Horizonte – MG;

Inspetor de Terraplenagem e Drenagem – Nova Lima – MG – Efetivo;

Laboratorista de solos, asfalto e concreto – Nova Lima – MG – Efetivo;

Técnico de Apoio de Pesagem – Siqueira Campos – PR – Efetivo;

Técnico Operador de Pesagem – Siqueira Campos – PR – Efetivo;

Técnico Supervisor de Pesagem – Siqueira Campos – PR – Efetivo;

Topógrafo – Nova Lima – MG – Efetivo.

Mais sobre a Systra Engenharia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Systra, é válido destacar que a empresa acompanha o desenvolvimento das infraestruturas no Brasil desde os anos 60 com estudos para a modernização da rede ferroviária brasileira e os primeiros estudos sobre as redes de metro do pais. Nas décadas seguintes, foram feitos estudos para a implementação de metrôs, VLTs, BRTs e rodovias.

Além disso, está sempre em busca de inovação, desenvolvendo metodologias inteligentes e criativas que revolucionam a maneira de se pensar e atuar nessas áreas. Isso, aliado à utilização de softwares de última geração, que simulam processos com a máxima precisão e permitem diagnosticar problemas e propor alternativas com qualidade superior, lhe garante uma posição de destaque no setor e, principalmente, garante aos clientes sucesso em seus empreendimentos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!