Takara OFERECE EMPREGOS efetivos e para estágio

A Takara, empresa que oferece soluções nas áreas contábil, tributária, trabalhista, regularização de empresas e assessoria à pessoa física há mais de 35 anos, está em busca de novos funcionários para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista IRPF – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio Contábil – São Paulo – SP – Estágio: Classificação contábil, pagamentos, recebimentos, livros fiscais e folha de pagamento; Conciliações das contas patrimoniais e composição de saldo; Fechamento de balancetes mensais. Cobrança de documentos junto aos clientes; Contato com os demais departamentos.

Mais sobre a Takara e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Takara, vale destacar que a história se iniciou em 1985, com a vontade do fundador Mario Takara em abrir a sua própria empresa de auditoria pautada em ética e na qualidade dos trabalhos. Em pouco tempo, percebeu que faltavam no mercado assessorias contábeis com excelência de atendimento.

Além disso, a Takara Contabilidade surgiu com o propósito de fortalecer o empreendedorismo no Brasil descomplicando o sonho de autônomos e empreendedores de micro e pequenas empresas.

Por fim, a empresa busca profissionais que além de competências técnicas comprovadas, tenham responsabilidade e ética como princípios básicos para integrar o time.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!