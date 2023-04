Tatum e Brown combinam por 70, ajudam o Celtics a demolir o Bucks, líder da NBA

Jayson Tatum marcou 40 pontos, Jaylen Brown somou 30 e o Boston Celtics derrotou o líder da NBA Milwaukee Bucks140-99 na noite de quinta-feira.

O celtas (53-24) arremessou 22 de 43 na faixa de 3 pontos e moveu-se a dois jogos do dólares (55-22) na classificação da Conferência Leste. O Celtics venceu a série da temporada com o Bucks por 2 a 1, o que daria ao Boston o desempate se os dois times terminassem com o mesmo recorde.

Boston O desempenho nesses três jogos com Milwaukee deve dar ao Celtics muita confiança de que eles podem nocautear o Bucks novamente se eles se encontrarem na pós-temporada. O Celtics venceu o Bucks em sete jogos nas semifinais do Leste da última temporada.

O Celtics venceu o Bucks por 139 a 118 em Boston no dia de Natal e perdeu por 131-125 na prorrogação em 14 de fevereiro. O Celtics não jogou contra Brown, Tatum, Marcus Smart ou Al Horford naquela derrota na prorrogação.

milwaukee levou uma pancada tanto no chão quanto na classificação. O atacante do Bucks, Khris Middleton, deixou o jogo no meio do terceiro quarto após levar uma cotovelada no rosto de Brown. A jogada resultou em uma falta de cobrança em Brown e fez com que Middleton recebesse pontos no lábio superior.

O Boston construiu uma vantagem de 114-74 em três períodos, fazendo com que a maioria dos titulares de ambas as equipes ficasse de fora durante todo o quarto período.

Giannis Antetokounmpo liderou o Bucks com 24 pontos.

Isso correspondeu à derrota mais desigual do Bucks na temporada. Eles caíram por 142-101 em Memphis em 15 de dezembro.

O Bucks estava jogando uma noite após uma vitória por 149-136 em Indiana, na qual acertou 62,4% do chão, o recorde da temporada, com Jrue Feriado marcando 51 pontos e Antetokounmpo com 38 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Isso marcou a primeira vez que um time da NBA teve um jogador marcando pelo menos 50 pontos e outro um triplo-duplo com pelo menos 35 pontos no mesmo jogo.

Milwaukee achou as coisas um pouco mais difíceis na quinta-feira.

Antetokounmpo acertou apenas 11 de 27, incluindo 0 de 5 na faixa de 3 pontos. Holiday começou sua noite acertando uma cesta de 3 pontos, mas acertou 1 de 7 no resto do caminho e terminou com apenas seis pontos.

Depois que os primeiros 8 minutos do jogo apresentaram nove mudanças de vantagem e cinco empates, o Celtics assumiu o controle ao fazer 29-9 nos últimos sete minutos. Boston coroou esse surto marcando 13 pontos consecutivos.

Boston não desistiu pelo resto da noite.

Thanasis Antetokounmpo, de Milwaukee, foi expulso a 1:25 do fim por dar uma cabeçada em Blake Griffin, de Boston. A cabeçada veio depois que Griffin cometeu uma falta flagrante de 1 contra Antetokounmpo.

TIP-INS

celtas: Boston superou Milwaukee por 41-21 no segundo período e igualou seu maior total de pontos no segundo quarto da temporada. … Payton Pritchard não jogou devido a dores no calcanhar esquerdo.

dólares: Middleton e Joe Ingles voltaram à ação depois de perder a vitória dos Bucks em Indiana. Desde que Middleton e Ingles voltaram de lesões no joelho no início desta temporada, o Bucks geralmente evitou jogá-los em noites consecutivas. … Meyers Leonard perdeu o sétimo jogo consecutivo com uma dor na panturrilha esquerda.

A SEGUIR

celtas: Anfitriões do Utah Jazz na sexta-feira. Em sua única partida anterior nesta temporada, o Celtics perdeu por 118-117 em Utah em 18 de março.

dólares: Hospeda o Philadelphia 76ers no domingo. O Bucks está 1-2 contra o 76ers nesta temporada, incluindo uma derrota em casa por 133-130 em 4 de março, que quebrou a seqüência de 16 vitórias consecutivas do Milwaukee.