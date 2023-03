Taylor Lewan e os Titãs do Tennessee tiveram um rompimento ruim? As coisas de Tackle foram jogadas em sacos de lixo em sua porta

Deu ia Taylor Lewan e a Titãs do Tennessee terminou seu relacionamento em termos ruins? Com certeza ficaria assim depois da foto que o veterano rascunhou pelo titãs em 2014 postado em Twitter.

“Agradeço aos Titãs que deixaram minhas coisas hoje. Eles até me deixaram ficar com as ombreiras”, escreveu o atacante em seu tweet.

Pertences de Taylor Lewan foram jogados em sacos de lixo

A foto postada por Taylor Lewan no Twitter mostrava sua porta da frente com alguns sacos de lixo cheios de sapatos, roupas e alguns outros pertences que ele tinha no local. Titãs do Tennessee facilidade, até mesmo as ombreiras que ele costumava usar.

Lewan’s foi selecionado três vezes para o Pro Bowl durante sua carreira, todos eles consecutivos entre 2016 e 2018.

Taylor Lewan agora é agente livre

Taylor Lewan estará procurando pousar em um novo time para jogar no NFL ou optar pela aposentadoria, após a lesão no final da temporada sofrida em 2022 com o titãsem que rasgou o ACL na Semana 2.