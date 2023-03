Taylor Swift lança 4 novas faixas, incluindo uma canção de amor sobre Joe Alwyn

Taylor deu aos fãs uma regravação “Taylor’s Version” de 3 músicas – “Eyes Open”, “Safe & Sound” e “If This Was a Movie” – exatamente à meia-noite … é meio que a coisa dela agora.

Ela também estreou “All the Girls You Loved Before”, que é uma versão antiga que ela decidiu que estava pronta para os holofotes.

‘All the Girls’ foi originalmente considerada para seu 7º álbum de estúdio, “Lover”, mas acabou no chão do estúdio.