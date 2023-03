Taylor Swift’s Eras Tour leva os fãs a uma viagem de moda através do tempo

Taylor Swift está de volta em turnê, dando início a sua tão esperada Tour das Eras em 18 de março de 2023 no State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Os fãs aguardavam ansiosamente seu retorno, e a superestrela pop não decepcionou, presenteando seus sortudos portadores de ingressos com uma jornada pelas eras musicais de sua carreira.

Além de apresentar seus maiores sucessos de cada um de seus álbuns anteriores, Taylor Swift também prestou homenagem a looks memoráveis ​​de suas muitas épocas de estilo ao longo dos anos.

A cantora abriu o show com uma performance de músicas de seu álbum “Amante,” Incluindo “Miss Americana e o Príncipe do Coração Partido” e “Verão cruel“, enquanto usava um Ateliê Versace body e Christian Louboutin botas.

Swift então apresentou um trio de sucessos de seu álbum “Destemido,” Incluindo “Romance” e “Você pertence a mim“usando um vestido melindroso com franjas douradas que era quase idêntico ao que ela usava durante sua “Fale agora” turnê em 2011

Ela mudou o visual para o “Sempre” segmento, vestindo um vestido de espartilho calêndula esvoaçante de Etro para cantar canções como “‘Esta é a Maldita Temporada” e “Problemas com Champanhe.”

Ela mostra roupas de todas as suas épocas musicais

Swift também homenageou seu estilo mais sombrio e ousado.Reputação” era, vestindo um macacão assimétrico adornado com uma cobra vermelha cintilante antes de apresentar uma setlist dela “Fale agora” época.

Ela então recriou seu visual de “22“videoclipe para ela”Vermelho” desempenho da era, enquanto fazia uma pequena mudança na mensagem em sua camiseta de lantejoulas. Swift então vestiu um lindo vestido lavanda personalizado Albert Ferretti vestido para ela”Folclore” performance, antes de se transformar em um conjunto de duas peças todo embelezado por Roberto Cavalli em um rico tom fúcsia para ela “1989” segmento.

Rápido encerrou seu set com uma seleção de músicas de seu álbum mais recente, “meia-noite“, vestindo um body de brilhantes desenhado por Oscar de la Renta. Em declaração compartilhada com Estilo da Página Seis, Albert Ferretticonfirmou que criará uma “seleção” de looks diferentes para o Eras Tour, dizendo:

“Pensar nesses vestidos de palco para ela também me levou a refletir sobre os marcos da minha carreira, e acho que o que criamos reflete essa jornada onde os elementos-chave do meu estilo se destacam: leveza, feminilidade, romance, atenção aos detalhes e um sedução delicada e gentil.”

Isso marca Taylor Swift primeira turnê desde 2018, e Swift tem alguns planos realmente ambiciosos, de acordo com fontes.