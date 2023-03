Techne DISPONIBILIZA EMPREGOS; Veja os cargos!

A Techne, empresa de tecnologia que diariamente simplifica a vida das pessoas por meio da tecnologia, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho abertos:

Analista de Implementação e Requisitos (Erp de RH) – São Paulo – SP e Remoto;

Analista de Suporte Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Java Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista SQL – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Front End Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Java – São Paulo – SP e Remoto;

Executivo de Vendas Erp Folha de pagamento – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo de Vendas Erp Lyceum – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de PMO – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Líder técnico – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Programador – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Techne e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Techne, a empresa visa desenvolver soluções em educação, gestão de pessoas, saúde e tecnologia. Ao todo, são 2 milhões de estudantes que utilizam as soluções da companhia todos os dias. Além disso, a Techne está presente nos principais estados e municípios brasileiros, em órgãos públicos e privados (atua na gestão de 7 estados e 5 capitais, em órgãos públicos e privados).

Por fim, a Techne possui uma equipe criativa para evoluir a gestão de seus clientes. Ademais, a empresa também é responsável por gerir a vida funcional de mais de 2.5 milhões de servidores públicos. Posto isso, se candidate agora mesmo e não perca tempo!

