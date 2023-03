Técnico: vitória de Jon Jones no UFC 285 foi “o desempenho mais dominante em sua corrida pelo campeonato”

Jon Jones não é estranho a momentos históricos. Já um membro infalível do Hall da Fama do UFC, “Bones” é amplamente considerado o maior meio-pesado de todos os tempos. Desde que se tornou o mais jovem campeão do UFC na história aos 23 anos, Jones acumulou grande vitória após grande vitória, ao mesmo tempo em que se tornou o primeiro lutador a atingir a marca de 15-0 em lutas pelo título do UFC.

Aos 35 anos, ele também não parece estar diminuindo o ritmo. No UFC 285, Jones se tornou apenas o terceiro homem a ganhar títulos do UFC nas divisões de 205 libras e peso pesado com sua surra de dois minutos sobre Ciryl Gane para capturar a cinta vago dos pesos pesados.

“Tive alguns momentos realmente especiais. Acho que colocaria este no topo ”, disse o técnico de longa data de Jones, Brandon Gibson, em A Hora do MMA. “O acampamento de três anos, as provações, as tribulações, a crença, a fé, tudo o que colocamos um no outro – foi realmente especial. grego [Jackson] provavelmente encurralou mais de 500 lutas no UFC e eu provavelmente fiz 150 com ele. Isso foi o mais emocionante que vi Greg Jackson ficar durante uma luta.”

“Foi bem quando Jon ganhou”, continuou Gibson, “eu parei um momento sentado naquele banquinho de canto e meio que fiz uma pequena oração e agradeci, porque foi uma jornada e tanto para chegar lá. E eu me lembro de me virar, olhar para trás e ver Greg, apenas com os olhos marejados e tanta alegria e orgulho em seu rosto. Greg esteve lá com GSP e Rashad [Evans] e azevinho [Holm] e Carlos [Condit] e ‘Bones’, mas nunca tivemos um campeão mundial dos pesos pesados. Então foi algo muito especial para todos nós.”

O UFC 285 apresentou novos desafios para todos na equipe de Jones – em mais de uma maneira.

O campeão de 35 anos não estava apenas saindo da maior pausa de sua carreira e estreando em uma nova categoria de peso, mas também tentando a façanha sem a ajuda do técnico de longa data Mike Winkeljohn, que cortou relações com Jones após o lutador em 2021. prisão por acusações de violência doméstica. Jones acabou fechando um acordo com os promotores de Nevada e sua acusação de violência doméstica foi retirada, mas o relacionamento entre Jones e Winklejohn continua tenso, e Winklejohn não fez parte de sua equipe no UFC 285.

Gibson admitiu que criou um tipo diferente de desafio para o acampamento de Jones.

“Tenho o maior respeito pelo técnico Winkeljohn e também sou aluno dele há mais de 22 anos”, disse Gibson. “Todo mundo é seu próprio homem e todo mundo tem suas próprias escolhas a fazer sobre a quem gastar seu tempo e dar sua energia. Mas nunca houve dúvida em meu coração de continuar a ser o treinador de Jon Jones. E acho que os desafios foram montar esse novo time, e tivemos muitos caras que fazem parte do time há muito tempo … que realmente assumiram suas novas funções.

“Mas é sempre uma mudança. Tivemos mais de uma década de domínio juntos como equipe, e agora é outro capítulo. Mas até eu mesmo tive que assumir alguns novos papéis e estou orgulhoso dos homens que se uniram. E sempre tenho o maior respeito pelo técnico Winkeljohn, não estaria aqui sem ele. E não tenho dúvidas de que Greg Jackson e o técnico Wink continuarão a construir grandes campeões juntos”.

Gibson também abordou os comentários pré-luta de Jones, que atribuíram o final apático de sua corrida de 205 libras à falta de motivação e entusiasmo pelos oponentes que enfrentou.

Esse problema era muito, muito real, de acordo com o antigo técnico de ataque de Jones.

“Sim,” Gibson admitiu. “Sim, ele era. Eu não diria necessariamente que foi motivação ou falta de respeito, mas você encontra uma marcha diferente quando aquela sensação de medo entra em ação, certo? Quando aquele cara parado do outro lado da gaiola faz o cabelo do seu braço se arrepiar.

“E no peso pesado, acho que vamos encontrar muitos adversários que tragam isso. O meio-pesado é tão dinâmico, esses caras têm muita habilidade e técnica. Mas não é como peso pesado, onde esses caras mal podem te tocar e está tudo apagado. Acho que no peso pesado tem muito menos margem de erro, e isso atrai o Jon, intriga o Jon e o motiva ainda mais. Então, estou muito feliz por ele ter dado esse salto, e tivemos um campo de treinamento tão focado e disciplinado, e trouxe alguns dos melhores caras que já conheci para fazer parte dele. E acho que veremos uma corrida muito forte aqui no peso pesado para Jon Jones.

“Estávamos prontos para [UFC 285] ir em qualquer direção”, acrescentou. “Acho que estávamos preparados para uma batalha de cinco rounds. Acho que também estávamos preparados para uma vitória impecável como essa. Treinamos para todos os elementos e Jon estava definitivamente preparado para cinco rodadas. Mas estou muito feliz que ele foi capaz de entrar lá e não sofrer nenhum dano, executar o plano de jogo e seu conjunto de habilidades de forma impecável e simplesmente colocar em prática – esse pode ter sido seu desempenho mais dominante em sua corrida pelo campeonato. Então estou feliz. Aqui ele está no peso pesado e só colocou um carimbo, uma marca, que ele está aqui e chegou, só que com um novo estilo e domínio”.