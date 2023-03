Tecnologias inovadoras modernizam administração da Prefeitura de Penedo

Secom PMP

Toda área urbana de Penedo está mapeada por sistema georreferenciado com mais de três mil imagens, banco de dados atualizado e inserido no processo de modernização iniciado no governo Ronaldo Lopes.

A administração que investe em novas tecnologias e na capacitação dos servidores para melhorar os serviços prestados à população avança com a ferramenta que, em Alagoas, somente Maceió dispõe com a mesma qualidade e possibilidades de uso.

A evolução foi apresentada nesta quarta-feira, 15, na sede da Prefeitura de Penedo, onde Ronaldo Lopes e membros do primeiro escalão acompanharam o resultado da atualização do cadastro imobiliário pela empresa Tributus.

“Nós temos um instrumento de gestão extraordinário para subsidiar nosso trabalho, proporcionando um atendimento muito melhor ao povo de Penedo, principalmente no setor de tributos, mas também para obras e ações nas áreas de saúde, educação e assistência social”, afirma Ronaldo Lopes, frisando que não haverá aumento da alíquota do IPTU.

Sobre o retorno dos impostos pagos pela população, ele destaca as obras feitas com recursos próprios da Prefeitura de Penedo que já disponibiliza acompanhamento on-line de qualquer processo protocolado e amplia o uso do digital na rede pública municipal de ensino, duas áreas também modernizadas por Ronaldo Lopes.

“Em breve, a população de Penedo e qualquer pessoa ou empresa que precisar dos serviços relacionados com imóveis de nossa cidade será atendida com o que há de mais moderno, de forma rápida, com informações precisas e atualizadas”, conclui o gestor que devolve Penedo ao seu lugar de destaque, sob a administração de um penedense.

Texto e fotos Fernando Vinícius