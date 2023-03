Teknisa divulgou vagas de EMPREGO em regiões do país; veja os cargos

A Teknisa é uma empresa tecnológica que opera no ramo de alimentação industrial. Com mais de 30 anos dentro do mercado, a corporação possui milhares de clientes em toda a América Latina. Há pouco tempo, a rede anunciou novas vagas de emprego em algumas regiões do país. Confira, a seguir.

Teknisa anuncia novas oportunidades de emprego no Brasil

A Teknisa é uma empresa que trabalha com soluções e ferramentas para os clientes corporativos obterem mais competência e autonomia dentro do seu negócio. Neste momento, a companhia está presente em 7 países ao redor do mundo, inclusive no território nacional.

Para atender os milhões de clientes todos os dias em suas unidades, a Teknisa investe no desenvolvimento de todos os colaboradores, que devem se especializar nos diversos departamentos que cabem ao seu respectivo cargo.

Há pouco tempo, a corporação anunciou novos cargos através do seu portal de recrutamento. Confira.

Assistente de Suporte – Belo Horizonte / MG;







Analista de Relacionamento Jr – Curitiba / PR;







Assistente Administrativo – Belo Horizonte / MG;







Assistente de Prospecção SDR – Belo Horizonte / MG;







Assistente Administrativo (PcD) – Belo Horizonte e Região / MG.

Vale destacar que a empresa também está com o Banco de Talentos em aberto para receber novos currículos. Dessa forma, caso não tenha encontrado uma vaga de seu interesse, pode mandar o documento profissional através dessa ferramenta.

Como se candidatar

A Teknisa é uma empresa de tecnologia que oferece soluções para outros espaços corporativos ao redor do mundo.

Para potencializar ainda mais o time corporativo, a companhia está sempre buscando novos talentos e fazendo a divulgação de novas oportunidades através de seu portal de recrutamento.

Caso tenha interesse em alguma das oportunidades listadas acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise.



