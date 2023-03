Telefones Google Pixel travando depois de reproduzir este vídeo ‘assustador’ do YouTube

A série Pixel 7 do Google está passando por um problema incomum. De acordo com relatórios do Reddit, um vídeo específico do YouTube está causando a reinicialização do Pixel 7 e 7 Pro sem nenhum aviso.

De acordo com o Android Authority, o vídeo que causa o problema é um clipe 4K HDR do filme Alien. Conforme confirmado pelos usuários no tópico do Reddit, quando eles reproduziram o vídeo em seu Pixel 7, o dispositivo foi reiniciado inesperadamente. Isso só acontece quando o vídeo é aberto pelo aplicativo do YouTube, e o problema afeta principalmente os carros-chefe mais recentes do Google, embora alguns usuários do Pixel 6 e Pixel 6a também tenham sido afetados. Você pode assistir ao vídeo aqui por sua conta e risco.

É importante observar que alguns usuários do Pixel 7/7 Pro relataram perda de conectividade celular após a reinicialização. No entanto, o problema parece ser resolvido depois de reiniciar o telefone.

Alguns também estão especulando que o problema de travamento é causado pelo chip Tensor do Google, porque a maioria dos Pixels baseados em Snapdragon mais antigos são capazes de reproduzir o vídeo sem soluços. O chip Tensor é baseado no chip Exynos da Samsung e eles tiveram problemas semelhantes ao reproduzir conteúdo HDR no passado.

Enquanto isso, no Reddit, os usuários estão comparando esse problema com os problemas de travamento do papel de parede enfrentados pelos telefones Samsung e Google em 2020. Algumas pessoas também estão usando esse problema como uma oportunidade para pregar peças, enviando o vídeo para usuários desavisados ​​do Pixel 7.

Google ainda não fez uma declaração oficial sobre esta questão.

