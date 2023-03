Tem uma ideia para criar um produto? Aqui é onde você pode fazer seu protótipo na Índia

O governo de Telangana montou a maior instalação de prototipagem da Índia em Hyderabad, Telangana

O centro de prototipagem T-Works está equipado com Metal Shop, Electronics Lab, Laser Cutting & Engraving, Wood Shop, Advanced Rapid Prototyping, Testing Lab, PCB Fab, Impressão 3D, Ceramic Studio, etc.

Qualquer pessoa – estudantes de escolas e faculdades, start-ups, MPME e grandes corporações – pode usar esse recurso para conceituar ideias em protótipos

Você tem uma ideia de produto que acha que pode ser a próxima grande novidade no campo da eletrônica ou da saúde, mas não tem o equipamento para fazer um protótipo? Não se preocupe, pois o governo de Telangana montou a maior instalação de prototipagem da Índia em Hyderabad, permitindo que inovadores criem, testem e refinem seus designs com precisão e precisão em categorias como saúde, automação industrial, móveis e UAVs. Espalhados por 78.000 pés quadrados, o centro de prototipagem T-Works abriga oficina de metal, laboratório de eletrônica, corte e gravação a laser, oficina de madeira, prototipagem rápida avançada, laboratório de testes, PCB Fab, impressão 3D e estúdio de cerâmica. A fase 1 da instalação está localizada em um campus de 4,79 acres, fornecendo mais de 200 ferramentas de nível industrial no valor de Rs 11,5 crore e espera-se que cresça 10 vezes nos próximos 12 meses.

Como o T-Works está equipado com máquinas e recursos para realizar trabalhos em metal, madeira, impressão 3D, teste e montagem de eletrônicos, testes ambientais, corte e gravação a laser e cerâmica, pode-se usar o T-Works para converter ideias em um protótipo funcional, um produto para o mercado na área de hardware na Índia. Há também uma equipe experiente de 60 membros para auxiliar na prototipagem.

“A colaboração entre várias disciplinas é o valor que trazemos para a T-Works. É um passo fundamental no esquema de uma revolução industrial, mas um salto gigantesco para os empreendedores e fabricantes que nos levarão até lá. Estamos abertos a toda e qualquer pessoa que queira fazer e inovar. Os inovadores podem vir de qualquer lugar, de startups, de MPME, de grandes corporações, escolas, faculdades e da Índia rural. Com uma combinação de pensamento de design, engenharia e disciplina de produto, nossos inovadores devem construir produtos de sucesso e, esperançosamente, até o final da década, teremos muitas marcas de produtos saindo da Índia”, disse Sujai Karampuri, CEO da T-Works.

O presidente e CEO da Foxconn, Young Liu, que inaugurou a T-Works junto com KT Rama Rao, Ministro de TI, Indústrias e Comércio e Administração Municipal e Desenvolvimento Urbano, Governo de Telangana doará uma linha SMT (Surface Mount Technology), usada para montagem de alta -end placas de circuito eletrônico. Impressionado com as instalações, o jovem Liu disse: “O conceito T-Works é incrível. Com tal facilidade, as pessoas podem fazer muitas coisas. Estou impressionado com a velocidade com que esta instalação de classe mundial foi construída.”

O ministro KT Rama Rao, ao dedicar a T-Works ao estado e à nação, disse: “A T-Works desenvolveu produtos significativos, incluindo o ventilador, veículos elétricos e inovação agrícola em colaboração com inovadores rurais usando equipamentos de última geração. . Este é um testemunho do tipo de inovação de produto e pensamento de design que está prestes a acontecer nesta instalação de classe mundial”.

Mais de 300 usuários de startups e corporações já usaram T-Works para construir produtos

Leia também: Elon Musk não é mais a pessoa mais rica do mundo; perde vaga para Bernard Arnault, da LVMH

Leia também: Crise econômica no Paquistão: banco central aumenta a taxa básica de juros em 300 bps, a maior em 27 anos