Tems é criticada por roupa do Oscar que bloqueia a visão das pessoas atrás dela

Tems se destacou no Oscar, bloqueando a visão das pessoas sentadas atrás dela… e enquanto o pessoal de lá foi educado, o Twitter deu uma bronca nela.

A cantora nigeriana – que estava presente no domingo para seu trabalho musical em ‘Wakanda Forever’ – tinha uma das roupas mais notáveis ​​na premiação … um enorme vestido branco que se projetava para fora e para cima em seus ombros, que a fazia parecer uma flor humana.

Durante a transmissão, houve vários momentos em que você podia ver as pessoas logo atrás de Tems espiando por cima do ombro para ter um vislumbre do palco ou de Kimmel. Foi muito engraçado … eles obviamente foram desafiados por seu vestido e tiveram que espiar para ver a ação. Parece que ninguém disse nada a ela.