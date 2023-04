Tênis: Alcaraz anula a esperança do tênis americano, derrota Fritz e chega às semifinais do Miami Open

Tele espera que o tênis masculino americano dependa em grande parte das talentosas raquetes de Taylor Fritz e tommy paul.

Mas um obstáculo espanhol chamado Carlos Alcaraz está no caminho – nunca mais ilustrado pelos últimos dias no Aberto de Miami.

Dois dias depois de derrotar o semifinalista do Aberto da Austrália, Paul, o melhor do ranking Alcaraz levou seu espetacular arsenal para o melhor classificado americano homem em No. 10 Fritz e explodiu nas semifinais com uma vitória por 6-4, 6-2 no Hard Rock Stadium.

https://www.youtube.com/watch?v=91Er7HmpzbE

Diante de uma multidão lotada que incluía John McEnroe e foi dividido no apoio, Alcaraz quebrou o saque de Fritz no primeiro game. Ele usou aquela pausa para fechar o primeiro set e terminou a partida em 1 hora e 18 minutos. Alcaraz enfrentou apenas dois break points e rejeitou as duas chances ao melhorar seu recorde de partidas para 18-1 em 2023.

“Aproveitei cada break point que tive”, disse o espanhol disse. “Eu era sólido e agressivo ao mesmo tempo.”

Este foi o primeiro encontro entre os dois e uma oportunidade para Fritz avaliar o quão perto ele está de um avanço. A partida foi adiada na noite de quarta-feira, apenas atrasando o inevitável.

“Obviamente, jogando contra o melhor jogador do mundo, você não pode simplesmente largar o saque para iniciar os dois sets”, disse Fritz. “Ele não dá muito de graça. … Todos os pontos importantes da partida, ele ganhou.”

Alcaraz, de 19 anos, provou ser muito duro em Miami contra dois americanos que residem no sul da Flórida. Fritz mudou-se recentemente para Miami e Paulo viveu no Delray Beach/Boca Raton área por anos.

Alcaraz vai jogar Jannik Pecador nas semifinais de sexta-feira, uma revanche da semifinal em Indian Wells, onde o Alcaraz conquistou o título.

O atual campeão do Aberto dos Estados Unidos e defensor Aberto de Miami campeão possui um drop shot glorioso, golpes de solo lindamente controlados e um jogo de rede sorrateiro. A graciosa cobertura da quadra de Alcaraz é uma reminiscência de seu compatriota Rafael Nadal. Não há fraquezas claras, como Fritz descobriu.

Fritz teve um momento para aproveitar, ganhando um break point contra o Alcaraz perdendo por 2–3, tentando voltar ao saque. Alcaraz salvou o break point de forma fantástica. Fritz inicialmente fez uma bela recuperação pop-up de um possível vencedor, mas Alcaraz ousadamente arriscou momentos depois, correndo para a rede para converter um difícil vencedor de voleio baixo.

Em uma quarta de final anterior de altura extrema, No. 5 Daniel Medvedev encerrou a melhor corrida da carreira de qualificação americana de 6 pés-7 Chris Eubanks com uma vitória de 6-3, 7-5.

Apesar de todas as suas conquistas, o 6-6 Medvedev, que venceu 22 de suas últimas 23 partidas, nunca havia chegado às semifinais do Miami Open.

Ele configura uma semifinal totalmente russa na sexta-feira, quando ele enfrenta Karen Khachanov, que venceu Francisco Cerundolo por 6-3, 6-2. Medvedev tem uma vantagem de 3 a 1 na carreira contra seu amigo de longa data.

“Somos da mesma faixa etária”, disse Medvedev. “Tenho quase certeza de que sabemos como vai ser a partida e é uma questão de quem vai fazer o melhor chute.”

Medvedev, que perdeu para o Alcaraz na final em Indian Wells, conquistou três títulos da ATP este ano (Rotterdam, Doha e Dubai).

Eubanks, um ex-jogador de 26 anos Tecnologia da Geórgia estrela ficou em 102º lugar, nunca havia avançado para as quartas de final de um evento ATP desse nível e teve o ator Jamie Foxx nas arquibancadas torcendo por ele.

“Tem sido uma semana de sonho para mim” Eubanks disse, observando que Foxx seguiu sua carreira nos “últimos dois anos”.

Eubanks estava sacando com Medvedev no início, liderando por 3–2 antes de um breve atraso de chuva. Medvedev voltou com força para vencer os próximos quatro jogos para fechar o set. Eubanks disse que Medvedev fez uma “mudança tática” após o atraso, avançando em seu segundo saque.

A outra semifinal feminina foi finalmente definida com a 15ª cabeça-de-chave Peter Kvitov avançando para enfrentar o não classificado, 74º colocado Sorana Cirsteaque venceu Aberto da Austrália campeão Aryna Sabalenka sobre Quarta-feira.

Nas quartas de final adiadas pela chuva da noite de quarta-feira, Kvitova derrotou a cabeça-de-chave número 18 Ekaterina Alexandrova 6-4, 3-6, 6-3.

Livrando-se de uma série de faltas duplas na segunda, Kvitova prevaleceu na terceira, mas ela pode estar em desvantagem competitiva sem um dia de descanso para enfrentar Cirstea. Nenhum Kvitova nem Cirstea terá um dia a mais para se preparar para a final de sábado.

A outra semifinal já havia sido definida com Elena Rybakina voltado para Jéssica Pegula Quinta-feira à noite em uma batalha entre os 10 melhores.