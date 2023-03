Tênis: Alcaraz chega às semifinais de Indian Wells e se aproxima de reconquistar o primeiro lugar no ranking mundial

Carlos Alcaraz conseguiu sua primeira vitória em quatro partidas contra Happy Auger-Também e se classificou para as semifinais de Indian Wells, onde enfrentará Jannik Pecador.

A batida do espanhol Auger-Também 6-4, 6-4 em duas horas e estará nas semifinais da competição pelo segundo ano consecutivo. Se ele vencer o torneio, ele recuperará o primeiro lugar no ranking mundial.

“Estou muito orgulhoso por vencê-lo aqui neste estádio e por me classificar para as semifinais após esta grande partida”, disse ele.

Sinner espera Alcaraz nas meias-finais

Para isso, ele terá que vencer Pecadorque derrotou o atual campeão do torneio, Taylor Fritz, por 6–4, 4–6, 6–4 em duas horas e 17 minutos nas quartas de final.

A estrela italiana venceu alcaraz em 2022 na final de Umag e o eliminou nas oitavas de final em Wimbledon. No entanto, perdeu para o espanhol nas quartas de final do US Open após uma partida emocionante.

Enquanto isso, Frances Tiafoe e Daniel Medvedev se enfrentarão na outra semifinal da competição. Este último soma 18 vitórias consecutivas, tendo conquistado três torneios em Rotterdam, Doha e Dubai.

alcaraz começou forte no serviço contra Auger-Também. O tenista espanhol estava há 31 jogos sem quebrar o saque do canadense, mas conseguiu sair vitorioso.

Após a partida, alcaraz destacou que ficou muito satisfeito por ter derrotado pela primeira vez “um dos jogadores mais duros do circuito”.