Tênis: Carlos Alcaraz pode recuperar o ranking de número um do mundo em Indian Wells ao conquistar o título

Novak Djokovic iniciará sua 379ª semana no topo do mundo tênis amanhã. No entanto, tudo indica que não poderá celebrar em Indian Wells o primeiro Masters 1000 do ano.

É o que se deduz das palavras de um senador da Flórida, Rick Scottque pediu ao presidente Joe Biden para mediar para que o 22 vezes campeão major possa pelo menos participar do Miami Open.

A ausência do sérvio no torneio daria Carlos Alcaraz um tiro livre para recuperar o primeiro lugar no ranking ATP.

Para isso, precisaria conquistar o título já que deve superar os 360 pontos das semifinais de 2022.

Djokovic foi derrotado na penúltima rodada em Dubai contra Daniel Medvedevmas atualmente tem 380 pontos de vantagem sobre o espanhol.

alcaraz, que desistiu oficialmente do Acapulco Open 500 na última terça-feira devido a uma distensão na perna direita, está em Los Angeles esperando para viajar amanhã para Coachella Valley para continuar sua reabilitação. A estrela do tênis já voltou a treinar em quadra.

Carlos Alcaraz pode ser o cabeça-de-chave em Indian Wells

A ausência de Djokovic colocaria o espanhol como cabeça-de-chave no sorteio que será realizado nesta segunda-feira no estado da Califórnia.

Os organizadores do torneio, com Tommy Haas na cabeça, pressionou o máximo possível para ter Nole na escalação.

Dado que nomes ilustres como Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Marin Cilic e Sebastião Corda todos desistiram devido a lesão, há preocupações de que o torneio seja um fracasso.