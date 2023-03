Tênis: Daniil Medvedev: Estou com medo de enfrentar Rafael Nadal no saibro

Daniel Medvedev é o quinto cabeça-de-chave no Indian Wells Masters 1000, mas todos o apontam como o favorito para vencer a competição.

As estatísticas estão do lado dele. O russo soma 15 vitórias no piso duro, sendo a última delas na sexta-feira contra Brandon Nakashimaa quem venceu por 6-4, 6-3.

Medvedevquem vai enfrentar Ilya Ivashka nas oitavas de final, está na metade inferior do sorteio e pode enfrentar Carlos Alcaraz em uma final hipotética.

Após sua última partida, Medvedev revelou que está apavorado com a possibilidade de enfrentar Rafael Nadal em Roland Garros.

“Eu não joguei Rafa em argila. Rafa no saibro é provavelmente o pior e o melhor desafio no tênis”, disse ele.

“Quando digo ‘pior’, é porque ele perdeu, sei lá, 10 partidas? Não tenho certeza se ele perdeu 10. Quer dizer, nos últimos anos ele estava perdendo um pouco mais em torneios como o de Roma e Monte-Carlo.

“Mas, sim, vou ser honesto, estou com medo de jogar Rafa em argila. De certa forma quero tentar, e com certeza vou lutar para vencer, mas deve ser assustador sair contra Rafa em argila.

“Novak Consegui vencê-lo algumas vezes. Mas, novamente, são dois caras que têm 22 Grand Slams. Sim, eu diria, quer saber? Novak na Austrália é difícil.

“Tive poucas, diria, perdi provavelmente quatro vezes contra ele, quatro ou cinco lá. Não ganhei uma vez, embora algumas delas tenham sido batalhas acirradas, especialmente a ATP Cup ou a primeira vez que o enfrentei no Aberto da Austrália .”

Rafa perdeu 45 partidas no saibro das 519 que disputou. Isso significa que saiu vitorioso em 91,3 por cento dessas partidas.

Voltar à ação

Nadalque machucou a perna esquerda na segunda rodada do Aberto da Austrália contra Mackenzie McDonaldestá programado para fazer seu retorno no TMS Monte Carlo (9 a 16 de abril).