Jannik Sinner, o grande talento do italiano tênis aos 21 anos, joga contra Carlos Alcaraz por mais do que apenas uma vaga na final do Indian Wells Masters 1000 no sábado.

A vitória permitiria que ele subisse para o nono lugar no ranking, seu melhor como tenista profissional.

Pecador já começou forte em 2023 com o título em Montpellier e ao chegar à final em Rotterdam, antes de desistir devido ao cansaço de Marselha e também desfalcar Dubai. Ele já voltou com as baterias recarregadas no primeiro Masters do calendário.

Carlos Alcaraz fala sobre Jannik Sinner

Jannik Sinner x Carlos Alcaraz: uma nova rivalidade no tênis

O italiano está olhando alcarazjogador dois anos mais novo que ele e que já foi campeão de Grand Slam e número um do mundo.

A rivalidade deles está destinada a marcar uma era, como a de Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

Apesar da juventude, já se defrontaram quatro vezes, tendo o desfiladeiro sido repartido com duas vitórias cada.

“Temos um bom relacionamento fora da quadra, somos amigos”, Pecador declarado.

“Há uma rivalidade muito positiva entre nós e ele vai me fazer melhor”, acrescentou alcaraz.

Jannik Sinner fala sobre Carlos Alcaraz

alcaraz e Pecador são velhos conhecidos e seu primeiro confronto aconteceu em 2019, no Alicante Challenger, organizado na Equelite, Academia de Juan Carlos Ferrero.

O italiano chegou com uma sequência de 16 vitórias consecutivas e o destino o colocou contra alcaraz na primeira volta, com o espanhol a vencer em três sets (6-2, 3-6, 6-3).

A gigantesca marca de roupas esportivas Nike apostou em ambos como o futuro do esporte, assinando acordos de longo prazo com a dupla, assim como fizeram com Nadal e Federer anos atrás.

Quem é Jannik Sinner?

Jannik foi uma estrela do esqui no slalom e sagrou-se campeão italiano juvenil em 2008, tudo porque seus pais Johann e Siglinde trabalhava em um restaurante aos pés do Vale Fiscalina.

“Meu pai era cozinheiro e minha mãe garçonete, ela sempre foi uma inspiração”, explicou.

“Eles sempre me ensinaram a respeitar a todos.”

Mas, Pecador também adorava tênis e logo se destacou entre os demais jogadores de sua geração por sua enorme maturidade em quadra.

Tendo acabado de atingir a maioridade, e após receber um convite, ele venceu o Masters ‘Next Gen’ 2019 em Milão. alcaraz iria ganhar o mesmo torneio dois anos depois.

“Acho que todos os dias há uma lição, quer você faça algo bom ou algo ruim”, disse o italiano ao site oficial da ATP.

“Aprendi muito com o tempo em que joguei Futures contra pessoas muito melhores do que eu.”