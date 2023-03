Tênis: luta contra o câncer de Martina Navratilova atrasa planos de adoção, diz esposa Julia Lemigova

Ddurante a segunda parte do hit Bravo reunião do reality show, “Donas de casa reais de Miami” estrela Júlia Lemigova se abriu sobre como sua esposa, lenda do tênis Martina Navratilovao diagnóstico duplo de câncer de ‘colocou os planos de adoção do casal “em espera”.

Lemigova disse que a adoção foi colocada em segundo plano enquanto sua esposa passa por tratamento para câncer de garganta e câncer de mama em estágio 1. “Quando você está adotando uma criança, tem que ser sobre a criança. E agora é tudo sobre Martina e para ela ficar (saudável). Estamos colocando isso em espera”, disse ela ao anfitrião Andy Cohen.

A ex-modelo russa continuou dizendo que ver sua esposa, com quem se casou em 2014, passar por tratamento foi emocionante. “Mesmo os momentos tristes parecem não ser tão importantes”, disse Lemigova.

Martina deu a notícia em janeiro

Navratilova anunciou seus dois diagnósticos de câncer em janeiro, dizendo aos fãs que ambos foram descobertos nos estágios iniciais. “Este golpe duplo é sério, mas ainda pode ser corrigido, e espero um resultado favorável”, disse o tenista Hall of Fame em um comunicado ao Associação Feminina de Tênis. “Vai feder por um tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho.”

Navratilova já teve câncer de mama em 2010, mas foi considerada livre do câncer após uma mastectomia e seis meses de radiação. No entanto, o recente diagnóstico duplo interrompeu os planos de adoção do casal.

“Estávamos pensando que a qualquer momento a agência ligaria e nos daria a feliz notícia de que teríamos um bebê”, explicou Lemigova. “Em vez disso, estamos lutando contra dois tipos de câncer. Como se um não fosse suficiente. Estou apenas esperando que Martina melhore.”

O casal esteve muito perto de adotar uma criança, e a notícia do diagnóstico de câncer foi, compreensivelmente, um duro golpe para eles. No entanto, Lemigova está determinado a colocar seus planos em espera e se concentrar em Navratilovasaúde de agora.

“Não estamos pensando em adoção. Estamos pensando em Martina”, disse ela. “Nós apenas teremos que esperar e ver o que acontece.”

Navratilova conquistou 59 títulos de Grand Slam no geral, incluindo 31 em duplas femininas e 10 em duplas mistas. Ela foi uma das jogadoras mais dominantes nas décadas de 1970 e 80, conquistando 18 títulos de Grand Slam. Ela se aposentou em 1994, após um recorde de 167 títulos de simples e 331 semanas como número 1 no ranking WTA, mas voltou à quadra em várias ocasiões em 2000.