Tênis: Pickleball Slam 2023: Por que Roddick, Agassi, McEnroe e Chang estão competindo novamente e quanto dinheiro eles podem ganhar?

Cgalinha Andy Roddick concordou em se juntar John McEnroe, André Agassi e Michael Chang no Pickleball Slamo campeão do US Open de 2003 percebeu que tinha duas vantagens distintas contra os outros três indicados ao Hall da Fama do Tênis Internacional que participaram da exibição feita para a TV em hollywoodFlórida.

Aos 40 anos, Roddick é o membro júnior do quarteto (McEnroe tem 64, Agassi 52, Chang 51). E o saque de Roddick, que chegou a 150 mph em seus dias no torneio de tênis, foi o mais rápido entre o grupo de aposentados vencedores do título do Grand Slam que se inscreveram para algo que apresenta uma bolsa de $ 1 milhão e vai ao ar domingo na ESPN ao meio-dia EDT, antes o jogo do campeonato feminino March Madness.

Quais partidas serão disputadas no Pickleball Slam 2023?

“Enquanto eu seguia as regras (do pickleball), vi que eles tiraram minha juventude com movimentos (limitados) e tiraram meu saque por ter que sacar por baixo”, disse Roddick com uma risada, “então estou não tenho certeza do que resta.” Ele enfrentará Chang, depois McEnroe enfrentará Agassi, antes de uma competição de duplas McEnroe-Chang vs. ainda encontrando seu fundamento na televisão.

“Todo mundo gosta dele instantaneamente. É muito bem visto pelas pessoas que o jogam”, disse Roddick. “Mas você também não sabe se algum dia será traduzido para a TV e será um produto muito assistível sem conhecer os prós e contras e as nuances que, francamente, não sei se as pessoas têm tempo para aprender.”

A ESPN/ABC mostrou pickleball no passado, há um acordo com uma liga para algumas de suas competições e há discussões em andamento com outras.

“Obviamente não estamos fazendo grandes cheques para pickleball neste momento”, disse Tim Bunnell, vice-presidente sênior de programação da ESPN. “O estágio de desenvolvimento do esporte é: ainda estamos descobrindo como isso se traduz no mundo da mídia. Sabemos como isso se traduz em termos de participação.”

Horizon Sports & Experiences (HS&E) está produzindo o Pickleball Slam. A ideia, co-CEO de HS&E David Levy explicou, era para nomes em negrito de um esporte de raquete para ajudar a promover outro.

“Hoje, agora, ninguém conhece verdadeiramente os melhores jogadores de pickleball. Ninguém pode sequer nomear talvez os 50 melhores jogadores de pickleball”, disse Levy, ex-presidente da Turner Networks. “(Mas) é um enorme fenômeno crescente no esporte. E decidimos entrar de uma forma única.”

Comparando o apelo do evento de domingo com o que atraiu os fãs para “The Match”, uma exibição de golfe televisionada que começou sob sua supervisão em Turner com Tiger Woods jogando contra Phil Mickelson em 2018, Levy disse: “Já fiz essa mágica antes.”

Ele disse que adoraria receber estrelas do tênis como as irmãs Williams, Roger Federer ou Rafael Nadal para jogar pickleball em edições futuras.

“Continue construindo este esporte incrível e em ascensão”, disse Levy, “com grandes marcas”.