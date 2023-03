Tênis: Rachel Stuhlmann provoca fãs com legenda ‘inteligente’ nas mídias sociais

Rachel Stuhlmann levou os fãs ao colapso ao postar uma nova foto emparelhada com uma legenda provocativa. A famosa influenciadora do tênis tem mais de 270.000 seguidores no Instagram, com suas postagens recebendo inúmeras curtidas e mensagens.

Depois de posar com a raquete de tênis em uma mão e as bolas de tênis na outra, Stuhlmann provocou os fãs com uma legenda atrevida.

“Que grande raquete,” Stuhlmann escreveu para acompanhar sua foto que deixou pouco para a imaginação.

Os fãs não hesitaram em ir até a seção de mensagens do post e elogiar Stuhlmann por sua legenda “inteligente”.

“A legenda eu não posso”, escreveu um usuário, adicionando um emoji de riso ao seu comentário.

Em 2022, Stuhlmann explicou ao SunSport por que decidiu não seguir a carreira de tenista profissional, embora ostentasse o talento para isso.

“Eu sabia que era boa o suficiente e poderia eventualmente chegar lá”, disse ela.

“Mas pensei que a realidade era que levaria de cinco a sete anos para chegar ao topo e não queria viver o estilo de vida que acompanhava jogar em cidades pequenas e essencialmente viver de um carro.”