Tênis: Rafa Nadal quer se recuperar de lesão em Monte Carlo

Rafael Nadal pretende se recuperar de uma lesão no quadril no Masters de Monte Carlo, em quadra de saibro, no mês que vem, disseram os organizadores na quarta-feira.

o 22 vezes Grand Slam O campeão está afastado dos gramados devido a uma lesão no flexor do quadril esquerdo desde o Aberto da Austrália e desistiu de torneios de quadra dura em Indian Wells e Miami.

O Mestres de Monte Carlo começa em 8 de abril e o diretor do torneio, David Massey, está otimista de que Nadal jogará.

“Rafa foi o primeiro (jogador) a ser registrado”, disse Massey em comunicado. “Ele realmente quer jogar o Masters de Monte Carlo e está se dando todas as chances de participar do torneio que tanto gosta.”

Nadal venceu o torneio um recorde de 11 vezes, incluindo uma seqüência recorde da Era Aberta de oito títulos consecutivos de 2005 a 2012.

O espanhol de 36 anos usa o evento como parte fundamental de sua preparação para o Aberto da França, que acontece de 28 de maio a 11 de junho.

Nadal conquistou 14 de seus principais títulos no saibro em Roland Garros, incluindo o ano passado, enquanto lidava com dores crônicas no pé esquerdo.

Em janeiro, Nadal machucou o flexor do quadril durante uma derrota no segundo round para Mackenzie McDonald, dos Estados Unidos, no Aberto da Austrália.

Um exame de ressonância magnética no dia seguinte revelou a extensão da lesão.