Tênis: Rafael Nadal vs. Jogo de exibição de Carlos Alcaraz em Las Vegas cancelado

An partida de tênis de exibição que originalmente deveria Rafael Nadalcontra Carlos Alcaraz e estava marcada para domingo em Las Vegas foi cancelada e as compras de ingressos podem ser reembolsadas.

Os organizadores anunciaram na quarta-feira que o evento está sendo cancelado porque Alcaraz machucou o tendão direito. Ele desistiu do torneio desta semana em Acapulco, no México, por causa da lesão.

Do jeito que está, Nadal já havia sido retirado da exibição e substituído por causa de um problema no flexor do quadril que o afastou desde o Aberto da Austrália em janeiro. Nadal anunciou na terça-feira que perderia os próximos torneios Masters 1000 em Indian Wells e Miami.

Nadal, que tem 36 anos, detém o recorde masculino de 22 títulos de Grand Slam. Alcaraz, de 19 anos, conquistou seu primeiro grande troféu no US Open em setembro passado.

Os dois espanhóis terminaram em 1-2 no ranking da ATP na temporada passada.