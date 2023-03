Tênis: Sabalenka reconhece a tensão com os jogadores ucranianos: Há tensão, mas eu não fiz nada para eles

Aryna Sabalenkaque ontem se classificou para a final do torneio da categoria 1.000 de Indian Wells, se pronunciou claramente sobre os problemas no vestiário feminino entre as jogadoras russas e bielorrussas em relação às ucranianas.

“Acho que a WTA está fazendo tudo o que pode para controlar a situação, mas há claramente uma tensão entre nós. Ainda acredito que não fiz nada aos ucranianos e nem aos atletas russos e bielorrussos. Alguns de nós, como eu , estão até ajudando, embora em particular”, disse o natural de Minsk de 24 anos e número 2 do mundo.

Sobre a recusa do ucraniano Lesia Tsurenko entrar em quadra para disputar a segunda rodada do torneio com Sabalenkaa bielorrussa deixa claro que “deve ter sido o treinador dela. Tive um problema com ele no ano passado e tenho certeza que ele a pressionou para não jogar”.

Nikita Vlasov, TsurenkoO treinador do ‘s, também deu o seu lado: “Como você pode ficar calmo quando joga com um bielorrusso que apóia a guerra? Todos os dias acordamos lendo sobre quantas pessoas morreram na Ucrânia. Um dos melhores amigos de Lesia foi mantido por os russos por seis meses.”

A jogadora de Minsk é vista com desconfiança por causa de seu relacionamento próximo com o presidente da Bielo-Rússia Alexander Lukashenkoque demonstrou seu apoio incondicional ao Vladimir Putin desde o primeiro dia do conflito.