Tensão enorme em Barcelona x Real Madrid! Florentino decide não ir ao Camp Nou para o El Clasico

Florentino Pérez, Real Madrid presidente, não irá a Barcelona para assistir ao El Clasico no Camp Nou entre Real Madrid e seus eternos rivais. Conforme noticiado pelo El Mundo, florentino ficará na capital na noite de domingo.

Nos últimos dias, as relações entre Real Madrid e Barcelona têm estado tensos porque os campeões espanhóis decidiram comparecer como promotores particulares no chamado caso Negreira.

Esta decisão por Real Madrid levou a BarcelonaA diretoria do Barcelona se recusou a realizar o tradicional almoço de diretores antes do clássico, algo que aconteceu no último confronto entre as duas equipes no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Primeira ausência de Florentino no Barcelona

Florentino PérezA ausência dele no Camp Nou é histórica, já que não perdeu nem Luís Figoa estreia com a camisa branca no Camp Nou ou a primeira partida pós-pandemia. Segundo o MARCA, esta decisão deve-se ao facto de a receção ser bastante hostil e o objetivo é evitar quaisquer problemas.

Real MadridOs jogadores e treinadores não estarão sozinhos no Camp Nou, já que haverá dirigentes na partida, mas tem sido preferido que Florentino Pérezque é o chefe visível da entidade branca, não estará lá.

A MARCA já noticiou na passada quarta-feira que não iria haver almoço entre ambas as diretivas, algo que se confirmou.

Tudo isso mostra que as relações entre os dirigentes dos dois clubes sofreram um claro retrocesso nas últimas semanas.