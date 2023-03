Tensão na NBA: Michael Porter Jr. agarrou Zach Collins pelo pescoço em Spurs x Nuggets

A pequena faísca pode iniciar um incêndio em questão de segundos. No jogo entre os incentivo de São Antônio e Denver Nuggets, Michael Porter Jr.. teve uma grande enterrada após a qual comemorou na cara de Zach Collins.

Este tipo de ação costuma ser punida com falta técnica se for excessiva, mas desta vez não houve tempo de ir para o apito. O esporas centro foi direto para o pepitas frente, iniciando uma disputa na qual Porter Jr. acabaria agarrando o pescoço do oponente.

O confronto fez com que todos os jogadores das duas equipes chegassem a separá-los, resultando em dupla técnica e expulsão de ambos. O pepitas perdeu o jogo por 128 a 120 contra um dos piores times da competição.