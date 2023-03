Terral Shopping Centers tem OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Terral Shopping Centers é uma das empresas que compõem o Grupo Terral e é especializada na comercialização e administração de centros comerciais. Nesse momento, a companhia abriu novas vagas de empregos pelo Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, tudo sobre as oportunidades, os locais de atuação e o processo seletivo.

Atualmente a empresa está presente nas regiões centro-oeste e Sudeste do Brasil e apresenta um portfólio com cerca de 12 empreendimentos e mais de 1.300 lojas. Para melhor atender os seus 80 milhões de clientes que visitam seus espaços por ano, a companhia prioriza o recrutamento de profissionais comprometidos e qualificados para atuar em suas unidades.

A Terral Shopping Centers valoriza o compromisso com resultados, a simplicidade, austeridade, comportamento ético, integridade, respeito e a evolução. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e tudo referente a participação dos candidatos.

Assisten. de Suprimentos Júnior – Goiânia/GO;







Gerente de Marketing – Goiânia/GO;







Estágio na área de Operações – Mogi Guaçu/SP;







Banco de Talentos – Brasil;







Consultor Key Account – Remoto;







Assisten. Fiscal – Goiânia/GO;







Gerente de Operações – Mogi Guaçu/SP;







Consultor Comercial – Brasília/DF, Valparaíso de Goiás/GO;







Supervis. de Manutenção e Limpeza – Rio Verde/GO;







Estágio no setor de Marketing – Guaratinguetá/SP;







Supervis. de Manutenção – Niterói/RJ.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Veja também: Yazaki do Brasil anunciou novas vagas de emprego em várias regiões do país

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e concorrer ao processo seletivo, os interessados devem se candidatar através do link disponibilizado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.