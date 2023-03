Texas Tech suspende Mark Adams por comentário racialmente insensível

Tecnologia do Texas treinador suspenso Mark Adams no domingo por causa de “um comentário inapropriado, inaceitável e racialmente insensível” que ele fez a um jogador.

diretor atlético Kirby Hocutt disse que tomou conhecimento do incidente na sexta-feira e emitiu uma repreensão por escrito antes de decidir suspender Adams para investigar mais a fundo.

O incidente ocorreu em uma reunião entre Adams e um jogador, que não foi identificado, disse a escola em um comunicado à imprensa.

“Adams estava encorajando o aluno-atleta a ser mais receptivo ao treinamento e aos versículos bíblicos referenciados sobre trabalhadores, professores, pais e escravos servindo a seus mestres”, disse o comunicado. “Adams imediatamente abordou isso com a equipe e se desculpou.”

A escola não disse imediatamente quem substituiria Adams como técnico do Big 12 Tournament. Texas Tech (16-15, 5-13 Big 12) é o nono cabeça-de-chave e joga em West Virginia na noite de quarta-feira em Kansas City, Missouri.

Adams está em sua segunda temporada

Adams, de 66 anos, está em sua segunda temporada. ele substituiu Chris Beard, que saiu para treinar o Texas, sua alma mater. Beard foi demitido nesta temporada pelos Longhorns depois de ser acusado de um crime de violência doméstica; os promotores posteriormente retiraram a acusação.

Os Red Raiders chegaram ao Sweet 16 na primeira temporada de Adams, mas começaram 0-8 no Big 12 nesta temporada. As esperanças da equipe de uma quinta viagem consecutiva ao Torneio da NCAA são mínimas.

Três anos atrás, Pat Chambers renunciou em Estado de Penn depois que um de seus ex-jogadores revelou, o treinador disse que queria “afrouxar o laço que está em volta do seu pescoço” ao conversar com o jogador sobre como ajudá-lo a reduzir o estresse. Chambers foi contratado para treinar a Costa do Golfo da Flórida nesta temporada.

Durante a temporada 2020-21, o treinador do Creighton Greg McDermott se desculpou por dizer à sua equipe após uma derrota para “ficar na plantação” como uma forma de lembrá-los de permanecerem unidos. McDermott foi suspenso por um jogo.