The MMA Hour com Michael Page, Dricus Du Plessis, Joanne Wood, Brandon Gibson e Michael Rapaport no estúdio

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Introdução.

13h05: O peso médio do UFC Dricus Du Plessis se junta a nós para falar sobre sua vitória sobre Derek Brunson no UFC 285.

13h20: Peso-mosca Joanne Wood fala sobre sua luta no UFC 286 contra Luana Carolina.

13h35: Todas as suas perguntas respondidas na última edição do On The Nose.

14h20: O astro do Bellator Michael Page fala sobre a segunda vitória de Yaroslav Amosov sobre Logan Storley no Bellator 291 e sua luta contra Goiti Yamauchi no Bellator 292.

14h40: O técnico de ataque Brandon Gibson reflete sobre a vitória de Jon Jones sobre Ciryl Gane.

15h: O ator e entusiasta de esportes de combate Michael Rapaport se junta ao programa para falar sobre as lutas mais recentes.

16h: Melhores apostas para o UFC Las Vegas e muito mais.

