Em um especial The MMA Hour, Conor McGregor passará pelos estúdios de Nova York na noite de quarta-feira. O ex-campeão do UFC em duas divisões discutirá seu retorno ao UFC, TUF 31 e muito mais com Ariel Helwani. O show vai ao ar provisoriamente às 20:00 ET.

